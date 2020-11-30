KYK burs sonuçları açıklandı mı? GBS KYk burs sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK Burs ve Kredi Başvurusu Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman sonuçlanacağı hakkında henüz yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı. Geçen yıla bakılacak olursa 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl Aralık ayının ilk haftasında açıklanması düşünülüyor. Yapılan açıklamada adayların Gençlik ve Spor Bakanlığının sitesinden kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.

KYK Yurt Başvuruları Başladı Mı?

KYK yurt başvuruları henüz netleşmedi. Üniversitelerin yüz yüze eğitim tarihinin netleşmesinden sonra yurt başvuru tarihinin de netlik kazanacağı düşünülüyor. Gelişmelerden ve duyurulardan haberdar olabilmek için https://gsb.gov.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz.

KYK BURSU NE KADAR? (2020)

KYK 2020'de kredi veya burs 550 lira, Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta 1.100 TL, doktorada 1.650 lira şeklinde ödenecek.