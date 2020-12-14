Kybele ne demek? Kibele heykeli nedir, kim yaptı? Kibele Heykelini hangi dönemde yapıldı, kime ait?

Kibele, Anadolu mitolojisinde de adı geçen Ana Tanrıçadır. Anadolu kökenli tanrıça, birçok kültürde farklı isimler almıştır. Kazı çalışmalarında ana tanrıça figürü bulunmuş ve bu figürün M.Ö 6500-7000 yıllarına dayandığı ortaya çıkmıştır. Kaçak yollarla İsrail’e kaçırılan 1700 yıllık Kybele heykeli, 60 yıl sonra ait olduğu topraklara yani Türkiye’ye geri getirildi.

Kibele nedir?

Kibele, Anadolu kökenli ana tanrıçadır. Bu tanrıça birçok kültürde farklı isimler almıştır. Yunan anakarasındaki Rhea ve Mısır kültüründeki İsis gibi bekaret ile değil, doğurganlık ve bereketle ilişkilendirilmiştir.

Kibele’nin sembolleri Ay ve Aslan’dır. Ay, ölüm ve yaşamı nitelerken aslan ise güç ve adaleti sembolize eder. Ana tanrıça Kibele, başının üzerinde yüksek bir taç taşır. Başındaki bu taç Kibele’nin şehirlerin ve tarımsal ürünlerin tek egemeni olduğunu gösterir.

Ana tanrıça heykellerin bir bölümünde doğum yaparken görülür. Otururken ve doğum anında yanında iki leopar ve aslan bulunur. Tanrıçanın ana kutsal hayvanı olan leopar, Kybele’nin hayvanların kraliçesi olduğunu doğa üzerindeki hakimiyetini gösterir.

Anadolu’da Kybele

Kybele’nin kökeni Anadolu’da oldukça eskiye dayanmaktadır. Hititlerin tapındığı Kubaba, Kybele’ye öncülük eden figürlerden biri olarak kabul edilir. Anadolu’da Kybele heykeli 1958 yılında Konya’da yer alan Çatalhöyük’te tespit edilmiştir. Figürün en yaygın kullanımıuygarlığındadır. Frigya mitolojisinde ana tanrıça olan Kybele’ye doğa ile özdeşleştirildiği için dağ tepelerinde tapınılırdı.

Anadolu’da birçok Kybele anıtı bulunmaktadır. Afyon-Eskişehir arasında yer alan açık hava tapınaklarında, niş içerisindeki figürün iki yanında arka ayakları üzerinde aslan duran kabartmaları bulunur. Kybele’ye tapınmak için gelenler, doğurgan olabilmek için Kybele’nin ve yanındaki aslanların üreme organlarına dokunarak şifa bulacaklarını düşünmüşlerdir. Bu nedenle üreme organlarının bulunduğu kısımlar aşınmıştır.

Frigya’da Kybele

Frigya uygarlığı Kybele’yi ana tanrıça olarak kabul etmişlerdir. Eski metinler incelendiğinde, Frigyalı Kibele rahiplerinin psişik yeteneklere sahip olduğu ve tılsımlı taşlar kullanarak kendilerini hadım ettirdikleri bilinmektedir. Yüksek enerjili olduğuna inanılan bu taşlardan en ünlüsü Kibele karataşı olarak bilinmektedir. Bu nedenle Kybele, Frigler’de bereket ve doğurganlığın simgesi olmuştur.

Bunun yanında Kybele inancı diğer uygarlıkları da etkilemiştir. Yunan ve Roma mitolojisinde tapınma ritüelleri aynı formda devam etmiştir. Kybele’nin sahip olduğu özellikler Yunan tanrı ve tanrıçalarında yeniden yer bulmuştur. Bunun en büyük öneği Yunan mitolojisindeki Artemis’tir.

Kybele’nin mitolojideki hikayesi

Yunan tanrısı Zeus, Kybele’yi rüyasında görmüş ve oldukça etkilenmiştir. Kybele’nin aslı tanrıça değildir, iki cinsi de etkileyebilecek kadar büyük bir cazibeye sahiptir. Zeus’un rüyası gerçekleşir ve Kybele vücut bulmuş haliyle karşısına çıkar. Zeus, onun ne kadar tehlikeli olduğunu bildiği için öldürülmesini ister. Ancak Afrodit, Kybele’nin güzelliğinden öylesine etkilenmiştir ki onun yok edilmesini istemez. Bu olay sonrasında Kybele’nin erkeklik organı kesilir ve organın düştüğü yerden badem ağacı çıkar. Bu badem ağacının ilk meyvesinden de bir erkek doğar. Doğduğunda keçiler arasında kaldığı için bir süre kendini keçi sanır. Bir çiftçi onu fark eder ve insan olduğunu hatırlatarak kızıyla evlendirir. Aradan zaman geçer ve Kybele kendinden bir parça olan erkeği bularak yanına almak ister ancak çiftçi buna izin vermez. Kybele bir plan yaparak hem çiftçiyi hem de kendi parçasından olan erkeği zehirler. Bu olaydan sonra Kybele, Amazon kadınlarının temsilcisi olmuştur.

Attis ve Kybele

Attis, Kybele’nin sevgilisidir. Kybele’ye onunla evleneceğine dair söz vermiştir ancak bu sözünü unutur ve Pessinus Kralı’nın kızına aşık olur. Düğünlerine Kybele’de davet edilmiştir. Eski aşıklar karşı karşıya gelir ve Attis ne yapacağını şaşırır. Kybele’ye verdiği sözü unuttuğu için kendini cezalandırmak ister ve cinsel organını keser. Sevgilisinin acı çekmesine dayanamayan Kybele, Attis’i bir çam ağacına çevirerek acısını dindirir ve ona sonsuz bir hayat sunar. Çam ağacının her mevsim yeşil olmasının sebebi, Attis’ten gelir. Bu olaydan sonra Pessinus Mabedi’nde Kybele adına her sene şenlikler düzenlenmiş ve tapınakta rahip olmak isteyen erkekler hadım edilmiş, kesilen cinsel organları ise çam ağacına gömülmüştür. Bu inanış daha sonra Sami ırkında erkeklerin ve kadınların cinsel organlarının ucu kesilerek devam etmiştir.