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KVK vihaz fatura ve garanti sorgulama

KVK cihaz fatura ve garanti sorgulama da imei numarası gereklidir. Cihazın durumu ve süresini öğrenmek için müşteri hizmetleriyle bilgileri karşılaştırarak işlem yapma durumudur. Teknik servis olarak marka seçmeden her konuda müşteriye yardımcı olmaktır. İşte tüm detaylar haberimizde!

11 Nisan 2021 Pazar 21:04
KVK vihaz fatura ve garanti sorgulama
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Son yıllarda cep telefonu kullanımı herkes tarafından artmaya başlamıştır. Bu doğrultuda satın aldığınız cihazı sorgulama ve garanti süresini öğrenmek büyük ölçüde önemlidir. KVK 1993'te kurulmuştur. Amacı ise ürünlerin tanıtım ve satışını idare eden firmadır. 

Çukurova ve MV Holding iş birliğiyle kurulan KVK faaliyetlerine devam ediyor.

KVK nedir?

Telefon sektöründe uzun senelerdir varolan KVK, birçok yerde hizmet vermektedir. Kısaltımı Mehmet Karamehmet, Murat Vargı ve Osman Kavala'nın soyisim baş harflerinden tasarlanmıştır. Türkiye’nin en kuvvetli distribütörü haline gelerek 1997’den itibaren satış arkasında hizmet vermesiyle bu işe başlamıştır.2007'de de Teknik Servis Hizmetleri olarak başka bir firma kurmuşlardır.

KVK Telefon ne demek?

Garantili telefon almanız demektir. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda, karşınızda muhatap görebileceğiniz kurum, firma veya şirketler olacaktır. Garanti kapsamında cihaz alıyorsunuz anlamına gelir.

Bu durumda ücretsiz tamir hakkı, servisten yararlanma hali ortaya çıkar. Fakat cihazınıza kendiniz müdahale ettiyseniz bu servis dışı durumda kalabilir. 

Bilişim sektöründe 2012 yılında ''İnsana Saygı'' ödülüne sahip olarak birçok markaya hizmet vermektedir ve anlaşması bulunmaktadır.

Apple Alcatel Asus
Blackberry Casper Fluo
General Mobile HP HTC
Huawei LG Motorola
Nokia Reeder Samsung
Sony Tom Tom Vestel
ViewSonic ZTE Xiaomi

 

Cihazınızın garanti kapsamında olup olmadığını kendiniz şu yöntemle öğrenebilirsiniz; İMEİ numarasıyla yapacağız sorgulama neticesinde cevabı bulacaksınız. Telefonunuzdan, “*#06#” (yıldız – kare – 0 (sıfır) – 6 – kare) kodlayarak öğrenebilirsiniz. 

IMEI (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği) her cihaz için farklı numaralar vardır. IMEI numaranız cihazınızın garanti belgesi veya kutusunda bulunur. Fakat her 2 yöntemle de erişemiyorsanız, telefonunuzdan *#06# kodlayarak IMEI Numarasına ulaşabilirsiniz. Belirlenen 15 haneli IMEI numarasıyla telefonunuzun kalan garanti süresi ve durumu için detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

IMEI numarasını öğrendikten sonra KVK resmi intenet sitesine girip oradan da sorgulama işlemi yapabilirsiniz. 

Teknik servis sorgulama;

-KVKteknikservis adresine gidin,

-Cihaz takip sekmesine tıklayın,

-Formu doldurarak, güvenlik kodunu girin, 

-Ara butonuna basın 

Garanti sorgulama;

-Kvk.com giriş yapın,

-Hakkımızda yerine girin,

-E-Hizmetler ve garanti sorgulama seçin,

-IMEI numarası ve güvenlik kodunu girin,

-Sorgulayın 

Telefonunuzu teknik servise verdiyseniz bu şekilde de resmi intenet sitesinden sorgulama yapabilirsiniz. 

0 aldığınız veya 2.el olarak aldığınız telefonların sorgulamasını yapabilirsiniz. 15 haneli IMEI sorgulama yapabilirsiniz. 

Müşteri hizmetlerinin numarası 0 216 665 40 00 ulaşım sağlayabilirsiniz. Teknik Servis numarası 0 850 222 15 85 erişim sağlanır. Mail yoluyla ulaşımda sağlayabilirsiniz, resmi intenet adresinde bulunan mail adresi: musteridestek@kvkteknikservis.com erişim sağlayabilirsiniz.

Türkiye genelinde 14 yerde olan KVK teknik servis adresine ulaşarak en yakın adresi seçebilirsiniz. 0530 150 15 85 WhatsApp hattından soru, öneri veya şikayetlerinizi yazabilirsiniz.




Son Güncelleme: 11.04.2021 21:04
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Anahtar Kelimeler:
KvkCihazSorgulama
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