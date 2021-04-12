Kuzusunu kurtarmak isterken girdiği kuyuda can verdi

İzmir Kiraz İlçesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Tekbıçaklar Mahallesi'nde besicilik yaparak geçinen 50 yaşındaki Murat Kır isimli bir kişi kuzularını otlatırken kuyularından biri yuvarlanarak 13 metre yüksekliğindeki kuyuya düştü. Kuzusunu kurtarmak isteyen Kır kuyuya girerek kuzusunu kurtarırken kuyudan çıkmak isterken bir anda dengesinin kaybederek yaklaşık 6 metre derinliğinde içerisinde su bulunan kuyuya düştü.

Yaşanan talihsiz olay üzerine olayı gören vatandaşlar ihbarda bulundular. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan Kır’ın cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

