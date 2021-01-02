Kuzey Yıldızı dizisi Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt yaşı ve oynadığı diziler

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı dizisinin sevilen karakterleri arasında Cevher yer almaktadır. Dizide Cevher’e deneyimli oyuncu Cengiz Bozkurt hayat vermektedir.
Cengiz Bozkurt Kimdir?
Cengiz Bozkurt’un Rol Aldığı Yapımlar
Cengiz Bozkurt pek çok dizi ve filmde rol almıştır.
- Seni Çok Özledim
- Körfez Ateşi
- Kırık Kanatlar
- Ezo Gelin
- Karagümrük Yanıyor
- Parmaklıklar Ardında
- Sevgili Dünürüm
- Servet Avcısı
- Leyla İle Mecnun
- Sevdaluk
- Ben de Özledim
- Aramızda Kalsın
- Hom Ofis
- Jet Sosyete
- Kuzey Yıldızı İlk Aşk
Son Güncelleme: 02.01.2021 19:45