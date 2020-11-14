İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

Kuzey Yıldızı dizisi Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt kimdir, nereli yaşı kaç?

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Kuzey Yıldızı dizisi Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt kimdir, nereli yaşı kaç? haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 14.11.2020 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

14 Kasım 2020 Cumartesi 19:45
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt kimdir, nereli yaşı kaç?
Takip Et:

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı dizisinin sevilen karakterleri arasında Cevher yer almaktadır. Dizide Cevher’e deneyimli oyuncu Cengiz Bozkurt hayat vermektedir.

Cengiz Bozkurt Kimdir?


Cengiz Bokurt 1965 yılında Nevşehir’de dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Ankara’da gören Bozkurt liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesin’de üniversiteyi ise ODTÜ Fizik bölümünde okumuştur. Fizik bölümünü bırakarak oyunculuğa başlayan Cengiz Bozkurt çok fazla yapımda rol almıştır.

Cengiz Bozkurt’un Rol Aldığı Yapımlar

Cengiz Bozkurt pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

  • Seni Çok Özledim
  • Körfez Ateşi
  • Kırık Kanatlar
  • Ezo Gelin
  • Karagümrük Yanıyor
  • Parmaklıklar Ardında
  • Sevgili Dünürüm
  • Servet Avcısı
  • Leyla İle Mecnun
  • Sevdaluk
  • Ben de Özledim
  • Aramızda Kalsın
  • Hom Ofis
  • Jet Sosyete
  • Kuzey Yıldızı İlk Aşk


Son Güncelleme: 14.11.2020 19:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CevherKuzeyyıldızı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da ağaç dikme tartışması kanlı bitti! 1 Ölü
Antalya'da ağaç dikme tartışması kanlı bitti! 1 Ölü
İki grup arasında balta ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İki grup arasında balta ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Yasağı delip, salgını hiçe sayanlar düğün salonunda kına gecesi yaptı
Yasağı delip, salgını hiçe sayanlar düğün salonunda kına gecesi yaptı
Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı
Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı
Enişteden baldıza kargolu şantaj!
Enişteden baldıza kargolu şantaj!
Tepki çeken ilan!
Tepki çeken ilan! "Koronavirüs hastası için refakatçi aranıyor"

Popüler Haberler

Çocukluk dizisinde Hanife karakterine Nihal Menzil hayat veriyor
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt kimdir, nereli yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisinde Serdar karakterini Utku Ateş canlandırıyor
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz yaşı ve oynadığı diziler
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman neden öldü, dizide neden yok? Vahide Perçim diziye veda etti
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan yer aldığı dizi ve film yapımları
Çocukluk dizisi Hayalet kimdir? Batuhan Gelenler yer aldığı dizi ve film yapımları
Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Gerçek adı nedir? Orkun Huylu nereli, yaşı kaç?
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2020 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Vefat eden (ölen) baba ve annenin emekli maaşını kimler alabilir?
2019 YKS Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Belli Olacak? ÖSYM AİS YKS Sınav Giriş Belgesi ve Sınav Yerleri
Kurbanlık kavurma nasıl yapılır? Kavurma tarifi ve malzemeleri
Kimse Bilmez Sinan ölecek mi? öldü mü? Sinan'a ne olacak?
Star TV Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak? Sefirin kızı yeni sezon tarihi belli oldu!
Gönül Dağı dizisi Asuman karakterini kim canlandırıyor? Hazal Çağlar kimdir?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Hastanelerin acil servis ücretleri 2020
Gönül Dağı Zahide kimdir? Ecem Özkaya biyografisi
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.