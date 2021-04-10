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Kuzey Yıldızı dizisi Cevher karakteri kimdir? Cengiz Bozkurt kimdir, nereli, kaç yaşında?

Basın bülteninde göze çarpan Kuzey Yıldızı dizisi Cevher karakteri kimdir? Cengiz Bozkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 10 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimize göz atarak, Kuzey Yıldızı dizisi Cevher karakteri kimdir? Cengiz Bozkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

10 Nisan 2021 Cumartesi 19:45
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher karakteri kimdir? Cengiz Bozkurt kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı dizisinin sevilen karakterleri arasında Cevher yer almaktadır. Dizide Cevher’e deneyimli oyuncu Cengiz Bozkurt hayat vermektedir.

Cengiz Bozkurt Kimdir?

Cengiz Bokurt 1965 yılında Nevşehir’de dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Ankara’da gören Bozkurt liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesin’de üniversiteyi ise ODTÜ Fizik bölümünde okumuştur. Fizik bölümünü bırakarak oyunculuğa başlayan Cengiz Bozkurt çok fazla yapımda rol almıştır.

Cengiz Bozkurt’un Rol Aldığı Yapımlar

Cengiz Bozkurt pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

  • Seni Çok Özledim
  • Körfez Ateşi
  • Kırık Kanatlar
  • Ezo Gelin
  • Karagümrük Yanıyor
  • Parmaklıklar Ardında
  • Sevgili Dünürüm
  • Servet Avcısı
  • Leyla İle Mecnun
  • Sevdaluk
  • Ben de Özledim
  • Aramızda Kalsın
  • Hom Ofis
  • Jet Sosyete
  • Kuzey Yıldızı İlk Aşk



Son Güncelleme: 10.04.2021 19:45
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Anahtar Kelimeler:
CevherKuzeyyıldızı
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