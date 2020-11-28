Kuzey Yıldızı dizisi Cevher (Cengiz Bozkurt) kimdir?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı dizisinin sevilen karakterleri arasında Cevher yer almaktadır. Dizide Cevher’e deneyimli oyuncu Cengiz Bozkurt hayat vermektedir.

Cengiz Bozkurt Kimdir?

Cengiz Bokurt 1965 yılında Nevşehir’de dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Ankara’da gören Bozkurt liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesin’de üniversiteyi ise ODTÜ Fizik bölümünde okumuştur. Fizik bölümünü bırakarak oyunculuğa başlayan Cengiz Bozkurt çok fazla yapımda rol almıştır.

Cengiz Bozkurt’un Rol Aldığı Yapımlar

Cengiz Bozkurt pek çok dizi ve filmde rol almıştır.