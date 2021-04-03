İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Kuzey Yıldızı Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Kuzey Yıldızı Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 03.04.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

03 Nisan 2021 Cumartesi 19:45
Kuzey Yıldızı Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Takip Et:

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı dizisinin sevilen karakterleri arasında Cevher yer almaktadır. Dizide Cevher’e deneyimli oyuncu Cengiz Bozkurt hayat vermektedir.

Cengiz Bozkurt Kimdir?

Cengiz Bokurt 1965 yılında Nevşehir’de dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Ankara’da gören Bozkurt liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesin’de üniversiteyi ise ODTÜ Fizik bölümünde okumuştur. Fizik bölümünü bırakarak oyunculuğa başlayan Cengiz Bozkurt çok fazla yapımda rol almıştır.

Cengiz Bozkurt’un Rol Aldığı Yapımlar

Cengiz Bozkurt pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

  • Seni Çok Özledim
  • Körfez Ateşi
  • Kırık Kanatlar
  • Ezo Gelin
  • Karagümrük Yanıyor
  • Parmaklıklar Ardında
  • Sevgili Dünürüm
  • Servet Avcısı
  • Leyla İle Mecnun
  • Sevdaluk
  • Ben de Özledim
  • Aramızda Kalsın
  • Hom Ofis
  • Jet Sosyete
  • Kuzey Yıldızı İlk Aşk


Son Güncelleme: 03.04.2021 19:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CevherKuzeyyıldızı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orucu bozan haller nelerdir? Oruç nasıl bozulur?
Orucu bozan haller nelerdir? Oruç nasıl bozulur?
EOKA açılımı nedir? EOKA terör örgütü lideri kim?
EOKA açılımı nedir? EOKA terör örgütü lideri kim?
2021 Emekli Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
2021 Emekli Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Ramazan Bayramı tatili 5 gün olur mu? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
Ramazan Bayramı tatili 5 gün olur mu? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
ALO 199 seyahat yol izin belgesi nasıl alınır?
ALO 199 seyahat yol izin belgesi nasıl alınır?
Peugeot Nisan 2021 otomobil kampanyaları
Peugeot Nisan 2021 otomobil kampanyaları

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kardeşlerim dizisinin çekim yerleri neresi? Kardeşlerim çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Gerçek adı ne? Utku Ateş oynadığı diziler
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut karakteri kimdir? Armağan Oğuz'un hayatı ve yer aldığı diziler
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Berk Atan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı dizisi Balca kimdir? İlayda Çevik'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl kullanılmalıdır? Yağlı ciltlere Fondöten kullanmak için öneriler!
Gelinim Mutfakta Esra Birinci kimdir? Esra Birinci kaç yaşında, nereli? Esra Birinci Instagram hesabı
Seyit Onbaşı kimdir, nereli? Seyit Onbaşı kaç kilo mermi kaldırdı?
Kuruluş Osman dizisi Bayhoca kimdir? Yağızhan Dikmen'in hayatı!
ATV yeni dizisi Maraşlı nerede çekiliyor? Maraşlı çekim mekanları belli oldu
SGK primleri toplu geri ğrim ödemesi başvuruları nereye nasıl yapılıyor? Prim iade isteği nasıl yapılır?
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya doğum tarihi
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Veysel kimdir? Gerçek adı ne? Semih Ertürk oynadığı diziler
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri kimdir? Burak Tozkoparan nereli, yaşı kaç?
Kardeşlerim dizisi Meral karakterini kim canlandırıyor? Seda Kırımlıoğlu kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.