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Kuzey Yıldızı Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt biyografisi

Basın bülteninde göze çarpan Kuzey Yıldızı Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt biyografisi ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 24 Ekim 2020 Cumartesi tarihli haberimize göz atarak, Kuzey Yıldızı Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt biyografisi hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

24 Ekim 2020 Cumartesi 19:45
Kuzey Yıldızı Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt biyografisi
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı dizisinin sevilen karakterleri arasında Cevher yer almaktadır. Dizide Cevher’e deneyimli oyuncu Cengiz Bozkurt hayat vermektedir.

Cengiz Bozkurt Kimdir?


Cengiz Bokurt 1965 yılında Nevşehir’de dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Ankara’da gören Bozkurt liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesin’de üniversiteyi ise ODTÜ Fizik bölümünde okumuştur. Fizik bölümünü bırakarak oyunculuğa başlayan Cengiz Bozkurt çok fazla yapımda rol almıştır.

Cengiz Bozkurt’un Rol Aldığı Yapımlar

Cengiz Bozkurt pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

  • Seni Çok Özledim
  • Körfez Ateşi
  • Kırık Kanatlar
  • Ezo Gelin
  • Karagümrük Yanıyor
  • Parmaklıklar Ardında
  • Sevgili Dünürüm
  • Servet Avcısı
  • Leyla İle Mecnun
  • Sevdaluk
  • Ben de Özledim
  • Aramızda Kalsın
  • Hom Ofis
  • Jet Sosyete
  • Kuzey Yıldızı İlk Aşk


Son Güncelleme: 24.10.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
CevherKuzeyyıldızı
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