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Kuzey Marmara Otoyolunu kilitleyen kaza!

Sabah erken saatlerde Sarıyer sınırları içinde Kuzey Marmara Otoyolu Edirne yönünde seyir halinde olan yüklü bir tır kontrolünü kaybedip , köprüye çarptıktan sonra yola devrildi. Feci kazada sürücüsü yaralanırken, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne yönü kilitlendi.

30 Nisan 2021 Cuma 09:41
Kuzey Marmara Otoyolunu kilitleyen kaza!
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Şans eseri can kaybının yaşanmadığı, 1 kişinin yaralandığı feci trafik kazası sabah erken saatlerde Kuzey Marmara Otoyolu Sarıye sınırları içinde Edine yönünde yaşandı.

Sabah erken saatlerde sürücüsünün ismi henüz belli olmayan yüklü bir tır Kuzey Marmara Otoyolunda Edine yönünde seyir halindeyken, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otoyolda savrulan kireç yüklü tır köprünün ayağına çarparak yola yan devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü yaralandı

Kaza mahaline gelen ekipler yaptıkları incelemede TIR sürücüsünün araç içinde sıkışarak yaraladığını belirledi. Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Edine yönü kilitlendi

Köprünün ayağına çarptıktan sonra yola devrilen TIR nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edine istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, yapılan çalışmaların ardından kademeli olarak trafiğe açıldı.




Son Güncelleme: 30.04.2021 09:41
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Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik KazasıTır Kazası
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