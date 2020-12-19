Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti ne kadar?

Kuzey Marmara Otoyolu açılış tarihi ne zaman? Otoyol kullanım fiyatlandırması nasıl oldu?

’ın video konferans yöntemiyle katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu’nun son bölümü durumunda ki İzmit-Akyazı kısmının (altıncı kesim) vatandaşlar ile buluşturulması 19 Aralık 2020 Cumartesi günü yapıldı. Kuzey Marmara Projesi’nin (altıncı kesim) vatandaşların kullanımına açılması özellikle bölge halkında ilgi ve mutluluk uyandırdı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kullanımı için ödenmesi gereken miktar ne kadar olacak?

“Ticaretin kalbinde yer alan bölgeyi kuşatan ulaşım koridorunu tamamlamış oluyoruz”

Vatandaşların hizmetine sunulan Marmara Otoyolu’nun geçiş fiyatlandırması aracın seviyesine değişiyor. Motorlu taşıtların, otoyola girdikleri ve çıktıkları dakikaların bilgileri ayarlanarak https://www.avrupaotoyolisletmesi.com/ web sitesinden nasıl birlendirmeye tabii tutulacakları hesaplanabilmektedir.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu’nun Avrasya Bölgesi’nin hem ulaşım adına hem de ihracat adına çok önemli noktada bulunduğunu ileterek sözlerine şu şekilde devam etti: “İki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya’nın lokomotifi Marmara’nın itici günü Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde araçların şehir içi trafiğine girmeden yüksek standartlı, kesintisiz, emniyeti ve konforlu bir yol ile transit geçişi sağlanacaktır. Kısım kısım kullanıma açılan otoyolumuzun daha önce hizmete aldığımız 320 kilometrelik kesimlerinden sonra bugün de İzmit 1 Kavşağı-Akyazı arasında yer alan 73 kilometrelik uzunluğu ile son ve en uzun kesimini hizmete alarak 400 kilometre uzunluğunda ki Kuzey Marmara Otoyolu’muzun tamamını hizmete açıyoruz. Böylelikle ticaretin kalbinde yer alan bu bölgeyi kuşatan bir ulaşım koridorunu tamamlamış oluyoruz”

Bakan Karaismailoğlu 6. Kesimde 4 viyadük, 64 köprü, 22 üst geçit, 20 alt geçit ve 179 menfez olduğunu toplamda da 289 adet yapının var olduğunu dile getirerek dünya çapına üst düzey performansa ve tasarrufa yardımcı olacak bir planın başlatıldığını iletti.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçerken belirlenecek ücreti öğrenmek adına kullanacağınız site: http://http://www.kuzeymarmaraotoyolu.com/ucret-hesaplama-ve-arac-siniflar