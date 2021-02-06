İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Kuzenlerin tüfekle oyunu faciayla sonuçlandı

Denizli’de evde bulunan babasına ait av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki çocuk, oynadığı silahın ateş alması sonucu yanında bulunan13 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu. Ölen küçük kızın yakınları sinir krizi geçirdi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 00:10
Kuzenlerin tüfekle oyunu faciayla sonuçlandı
Takip Et:

Edinilen bilgilere göre korkunç olay Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli’de yaşayan Özkan C. ile Ümmühan C. çiftinin oğulları 12 yaşındaki A.H.C., halasının kızı olan 13 yaşındaki E.S.D. ile evlerinde oyun oynuyordu. Oyun sırasında A.H.C. babasına ait olan av tüfeğini alarak onunla birlikte oynamaya başladı. A.H.C. elinde bulunan av tüfeği ile oynarken tüfek bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar aynı odada bulunan 13 yaşındaki E.S.D.'nin boynuna isabet etti. Yaralanan küçük kız  yere yığılırken ailesi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine intikal eden sağlık görevlileri ve polis ekipleri hemen küçük kıza müdahale ettiler. Ağır yaralanan küçük kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şokunu yaşayan ailesi sinir krizi geçirirken ekipler A.H.C.'yi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek evde incelemelerde bulundu. Yaşanan korkunç olay sonrasında A.H.C.'nin babası hemen evine gelerek oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. Sinir krizi geçiren 13 yaşındaki küçük kızın yakınları olay yerine şok yaşarken, küçük kızın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.



Son Güncelleme: 06.02.2021 00:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DenizliTüfek Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da iki çocuk annesi hayatına son verdi
Antalya'da iki çocuk annesi hayatına son verdi
Zonguldak'ta köpeği ağaca bağlayarak sopayla öldürdüler iddiası!
Zonguldak'ta köpeği ağaca bağlayarak sopayla öldürdüler iddiası!
Kısıtlamaya rağmen kahvehanede toplanan 17 kişiye ceza yağdı
Kısıtlamaya rağmen kahvehanede toplanan 17 kişiye ceza yağdı
Isparta'da iki araç birbirine girdi! 1’i bebek 3 kişi yaralandı
Isparta'da iki araç birbirine girdi! 1’i bebek 3 kişi yaralandı
Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü!
Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü!
Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren koca kendini polise ihbar etti!
Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren koca kendini polise ihbar etti!

Popüler Haberler

Netflix Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu ne? Bir Deniz Altı hikayesi ne zaman yayınlanır?
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Liselerde sınıf geçme sınavları yapılacak mı? Lise ve Orta Öğretim sınıf geçme sınavları ne zaman yapılacak?
Yarın kimin maçı var? 7 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Şubat 2021 tarihinde yatırılacak destekler
Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Survivor market ve erzak oyununu kazanan kim oldu? 6 Şubat Survivor erzak oyununu sonuçları
Ölen kişinin kredi ve kredi kartı borcu ne olur? Kalan borçları hayat sigortası öder mi, mirasçılar mı öder?
Kırmızı Oda Hayat kimdir ? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine direkt bağlanmanın yolları
2021 Akademisyen maaşları Rektör, Dekan, Doçent, Doktor, Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi maaşları ne kadar? Akademisyen ünvanları ve akademisyen çalışma şartları
Gram altın fiyatları güne nasıl başladı? 9 Temmuz Perşembe gram altın bugün kaç lira oldu?
10.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? 10.000 TL'ye verilen faiz tutarı
Star TV canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 7 Şubat 2021 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Show TV canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 7 Şubat 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.