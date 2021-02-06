Kuzenlerin tüfekle oyunu faciayla sonuçlandı

Edinilen bilgilere göre korkunç olay Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli’de yaşayan Özkan C. ile Ümmühan C. çiftinin oğulları 12 yaşındaki A.H.C., halasının kızı olan 13 yaşındaki E.S.D. ile evlerinde oyun oynuyordu. Oyun sırasında A.H.C. babasına ait olan av tüfeğini alarak onunla birlikte oynamaya başladı. A.H.C. elinde bulunan av tüfeği ile oynarken tüfek bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar aynı odada bulunan 13 yaşındaki E.S.D.'nin boynuna isabet etti. Yaralanan küçük kız yere yığılırken ailesi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine intikal eden sağlık görevlileri ve polis ekipleri hemen küçük kıza müdahale ettiler. Ağır yaralanan küçük kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şokunu yaşayan ailesi sinir krizi geçirirken ekipler A.H.C.'yi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek evde incelemelerde bulundu. Yaşanan korkunç olay sonrasında A.H.C.'nin babası hemen evine gelerek oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. Sinir krizi geçiren 13 yaşındaki küçük kızın yakınları olay yerine şok yaşarken, küçük kızın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

