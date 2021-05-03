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Kuzeninin kör kurşununa kurban giden Osman toprağa verildi

Kocaeli’nden acı dolu haber geldi. 10 yaşındaki Osman’a ne oldu? Ölüm haberi gelen Bayhan kimler tarafından öldürüldü? Herkesin yüreğini parçalayan haberin ayrıntıları merak konusu oldu. Küçük çocuk defnedildi. İşte olay hakkında gelişmeler

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:33
Kuzeninin kör kurşununa kurban giden Osman toprağa verildi
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana gelen olayın ayrıntıları. İki kuzenin birlikte oyun oynaması sırasında kuzenin elinde olan tüfeğin ateş alması ile 10 yaşındaki Osman Emir Bayhan olay yerinde son nefesini verdi. Acı haberi duyan aile olay yerine giderek çocuklarını hastaneye götürmeye çalışsa da küçük çocuk hayata gözlerini yumdu.

Dün öğle saatlerinde gerçekleşen olay Başiskele ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi’nde yaşandı. Osman Emir ve kuzeninin oyun sırasında  Y.B’nin eline tüfek alması sonucunda kötü son gerçekleşti. Tüfeğin ateş alması sırasında karşısında bulunan Osman’a kurşun isabet etti. Bayhan’ın cenaze işlemleri ve otopsi sonuçları için vefat eden Osman morga kaldırıldı.

Yapılan işlemlerin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Osman Emir ‘in cenazesi yaşamını sona erdirdiği Başiskele ilçesi Bahçecik Mezarlığına götürüldü. Çocuklarına son görevi olan cenaze namazı kılınarak defin işlemleri gerçekleştirildi. ailesinin isteği üzerine küçük çocuk babaannesi ve dedesinin yanına götürüldü. Kör kurşuna kurban giden Osman Emir Baykan toprağa verildi.




Son Güncelleme: 03.05.2021 15:33
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Anahtar Kelimeler:
OsmanTüfekVefat
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