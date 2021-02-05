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Kuyuya hapsolan buzağı itfaiye ekipleri sayesinde kurtuldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde beklenmedik bir şekilde kuyuya yuvarlanan buzağı itfaiye ekipleri sayesinde kurtuldu. Kuyunun içi su doluydu.

05 Şubat 2021 Cuma 03:55
Kuyuya hapsolan buzağı itfaiye ekipleri sayesinde kurtuldu
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Sabahleyin buzağıyı otlatmaya götüren 62 yaşındaki çiftçi İbrahim Kılıç buzağının içerisi su dolan olan bir kuyunun içine yuvarlandığını gördü. İbrahim Kılıç çareyi itfaiye ekiplerini aramakta buldu. İtfaiye ekipleri yoğun çabalarının ardından buzağıyı bir halat sayesinde su dolu kuyunun içerisinden çıkarmayı başardı. Buzağının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan buzağı sahibine geri götürüldü. İbrahim Kılıç itfaiye ekiplerine minnettar olduğunu dile getirdi.



Son Güncelleme: 05.02.2021 03:55
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Anahtar Kelimeler:
BodrumMuğlaİbrahim KılıçBuzağı
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