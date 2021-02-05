Kuyuya hapsolan buzağı itfaiye ekipleri sayesinde kurtuldu

Sabahleyinyı otlatmaya götüren 62 yaşındaki çiftçibuzağının içerisi su dolan olan bir kuyunun içine yuvarlandığını gördü. İbrahim Kılıç çareyi itfaiye ekiplerini aramakta buldu. İtfaiye ekipleri yoğun çabalarının ardından buzağıyı bir halat sayesinde su dolu kuyunun içerisinden çıkarmayı başardı. Buzağının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan buzağı sahibine geri götürüldü. İbrahim Kılıç itfaiye ekiplerine minnettar olduğunu dile getirdi.