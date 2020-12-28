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Kuyumculara altın tuzağı

Mersin’de altınların gramlarıyla oynayarak kuyumcuları dolandıran 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan şahısların satmak için altınların gramajlarıyla oynamak amacıyla atölye kurdukları belirlendi.

28 Aralık 2020 Pazartesi 18:13
Kuyumculara altın tuzağı
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Öğrenilen bilgilere göre Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bazı kuyumculara düşük ayarlı altın satılması üzerine başlattıkları incelemelerde Mersin’in  farklı adreslerde farklı kişiler ait olan  ait kuyumculara, üzerine yüksek ayar ibaresi yazılı olduğu halde aslından daha düşük ayarlı 13 tane kadar bileziğin satılması olayı ile ilgili çalışma başlattı. 

Yapılan çalışmalarda incelenen güvenlik kameralarında kişilerin E.S. ve Ö.S. olduğu ayrıca bu kişiler ile Z.T.K. isimli kadın ile iş birliği içerisinde olduğu belirlendi. Kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma yürüten ekipler, E.S. adlı kişiyi bir kuyumcuda suçüstü yakalarken, Ö.S.'yi de kullandığı otomobilde gözaltına aldı.

Yapılan incelemelerde şahısların kullandığı arabada yapılan aramada 125 bin 500 lira para bulunurken, birçok boş altın kutusu ile 13 adet ayarı düşük olduğu belirlenen bilezik ele geçirildi. Operasyonun devamında aranmakta olan Z.T.K.  yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların birçok çevre ilde gramajları ile oynanmış altınları sattıkları belirlendi.



Son Güncelleme: 28.12.2020 18:13
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Anahtar Kelimeler:
MersinKuyumcu Tuzağı
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