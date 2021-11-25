Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi ne iş yapar? Maaşı ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları

Küvet ve Duş Tekne İmal İşçisi ne iş yapmaktadır. Bahsi geçen işin iş tanımı nedir? Bu işi yapan kişiler ne kadar maaş almaktadır? Siz de bu soruların cevabını merak ediyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz. İşte konuya ilişkin detaylar…

Küvet ve Duş Tekne İmal işinin tanımı nedir?

Bu işle ilgilenen kişiler iş yerlerinde ya da imalathanelerde verilen ölçüler kapsamında evlerin ve iş yerlerinin banyolarındaki küvet imalatını yapmaktadır.

Küvet ve Duş Tekne İmal işçisi 2021 yılında ne kadar maaş alıyor?

Küvet ve Duş Tekne İmal işçisi olmak için hangi okuldan ve bölümden mezun olmak gerekir?

Bahsi geçen işle ilgilenen kişiler ayda ortalama 3 bin 280 TL maaş almaktadır. Bu işi yapan kişilerin aldıkları maaş minimum 2 bin 826 TL iken maksimum 3 bin 970 TL’dir. Siz de bu işle ilgileniyorsanız İŞKUR üzerinden ilgili ilanları takip edebilirsiniz.

Bu iş ile ilgilenmek isteyenler en az ilkokul mezunu olmalıdır.

Küvet ve Duş Tekne İmal işçisi ne iş yapmaktadır?

Bahsi geçen işle ilgilenen kişiler evlerin ve işyerlerin banyolarında yer alan küvetleri gerekli ölçüler kapsamında iş yerlerinde ya da imalathanelerde yapmaktadır.

Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi meslek kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 8142.17’dir.