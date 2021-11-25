Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi ne iş yapar? Maaşı ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları

Küvet ve Duş Tekne İmal İşçisi ne iş yapmaktadır. Bahsi geçen işin iş tanımı nedir? Bu işi yapan kişiler ne kadar maaş almaktadır? Siz de bu soruların cevabını merak ediyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz. İşte konuya ilişkin detaylar…
Küvet ve Duş Tekne İmal işinin tanımı nedir?
Bu işle ilgilenen kişiler iş yerlerinde ya da imalathanelerde verilen ölçüler kapsamında evlerin ve iş yerlerinin banyolarındaki küvet imalatını yapmaktadır.
Küvet ve Duş Tekne İmal işçisi 2021 yılında ne kadar maaş alıyor?
Küvet ve Duş Tekne İmal işçisi olmak için hangi okuldan ve bölümden mezun olmak gerekir?
Bu iş ile ilgilenmek isteyenler en az ilkokul mezunu olmalıdır.
Küvet ve Duş Tekne İmal işçisi ne iş yapmaktadır?
Bahsi geçen işle ilgilenen kişiler evlerin ve işyerlerin banyolarında yer alan küvetleri gerekli ölçüler kapsamında iş yerlerinde ya da imalathanelerde yapmaktadır.
Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi meslek kodu nedir?
Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 8142.17’dir.