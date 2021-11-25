İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi ne iş yapar? Maaşı ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları

İş yerlerinde ve imalathanelerde verilen ölçü ve ebatlara göre ev iş yerlerinin banyolarında bulunan küvetleri yapan kişilere Küvet ve Duş Tekne İşçisi denmektedir. Peki bu işi yapanlar 2021 yılında ne kadar maaş alıyorlar? İşte konuya ilişkin detaylar...

25 Kasım 2021 Perşembe 16:19
Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi ne iş yapar? Maaşı ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları
Takip Et:

Küvet ve Duş Tekne İmal İşçisi ne yapmaktadır. Bahsi geçen işin iş tanımı nedir? Bu işi yapan kişiler ne kadar maaş almaktadır? Siz de bu soruların cevabını merak ediyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz. İşte konuya ilişkin detaylar…

Küvet ve Duş Tekne İmal işinin tanımı nedir?

Bu işle ilgilenen kişiler iş yerlerinde ya da imalathanelerde verilen ölçüler kapsamında evlerin ve iş yerlerinin banyolarındaki küvet imalatını yapmaktadır.

Küvet ve Duş Tekne İmal işçisi 2021 yılında ne kadar maaş alıyor?

Bahsi geçen işle ilgilenen kişiler ayda ortalama 3 bin 280 TL maaş almaktadır. Bu işi yapan kişilerin aldıkları maaş minimum 2 bin 826 TL iken maksimum 3 bin 970 TL’dir. Siz de bu işle ilgileniyorsanız İŞKUR üzerinden ilgili ilanları takip edebilirsiniz.

Küvet ve Duş Tekne İmal işçisi olmak için hangi okuldan ve bölümden mezun olmak gerekir?

Bu iş ile ilgilenmek isteyenler en az ilkokul mezunu olmalıdır.

Küvet ve Duş Tekne İmal işçisi ne iş yapmaktadır?

Bahsi geçen işle ilgilenen kişiler evlerin ve işyerlerin banyolarında yer alan küvetleri gerekli ölçüler kapsamında iş yerlerinde ya da imalathanelerde yapmaktadır.

Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi meslek kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 8142.17’dir.


Son Güncelleme: 25.11.2021 16:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Maaşİşçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta Yardımcısı ne kadar kazanıyor?
Usta Yardımcısı ne kadar kazanıyor?
Turizm danışma elemanı ne kadar maaş alıyor?
Turizm danışma elemanı ne kadar maaş alıyor?
Rüyada görülen yeni ev neye işaret eder?
Rüyada görülen yeni ev neye işaret eder?
Plastik kalite kontrolcü ne kadar maaş alıyor?
Plastik kalite kontrolcü ne kadar maaş alıyor?
Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli ne kadar maaş alıyor?
Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli ne kadar maaş alıyor?
Rüyada hamur açmanın tabiri: Rüyada hamur açmak, hamur görmek ne anlama gelir?
Rüyada hamur açmanın tabiri: Rüyada hamur açmak, hamur görmek ne anlama gelir?

Popüler Haberler

Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi ne iş yapar? Maaşı ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları
Usta Yardımcısı ne kadar kazanıyor?
Rüyada görülen yeni ev neye işaret eder?
Turizm danışma elemanı ne kadar maaş alıyor?
26 Kasım 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Kasım Cuma at yarışı programı
Plastik kalite kontrolcü ne kadar maaş alıyor?
TJK 25 Kasım 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Kuruluş Osman Şeyh Edebali karakteri gerçekte kim? Şeyh Edebali'yi canlandıran oyuncu Seda Yıldız kimdir?
Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli ne kadar maaş alıyor?
İlker Canlıca kimdir? İlker Canlıca kaç yaşında, nereli?
Netflix Dynasty (Hanedan) dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Anadolu Bankası'ndan nakit avans müjdesi! İhtiyaç kredisi çekmeye son!
FAST para transfer sistemi nedir? FAST transfer limitleri ne kadar?
Aşçıbaşı yardımcısı maaşı ne kadar? Aşçıbaşı yardımcısı ne iş yapar?
Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı, teslimat yapıyor mu?
Burak Önal kimdir? Hangi projelerde karşımıza çıktı?
KOSGEB kredisi alanlar kredi hakkında ne yorum yapıyor? Tavsiyeleri neler?
Maden mühendisi maaşı ne kadar? Maden mühendisi ne iş yapar?
Göksel Kaya kimdir, nerede doğmuştur? Göksel Kaya evli mi? Göksel Kaya kaç yaşında?
Netflix Sayıklama filmi konusu nedir? Netflix, gerilim dozunun yüksek olduğu Sayıklama filmini yayınladı
Rüyada deniz görmenin anlamı nedir? Rüyada denizin dalgalı olduğunu görmek, rüyada denizde yüzmek, denize gitmenin anlamı nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.