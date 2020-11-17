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Kuvel Kalesini kim, ne zaman fethetti?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde geçen Kuvel diğer ismiyle Kol Kalesi vatandaşlar tarafından merak uyandırmıştır. Ardahan'a bağlı Kolköy'de yer alan kale, 1065 yılında Selçuklular tarafından alınmıştır.

17 Kasım 2020 Salı 01:37
Kuvel Kalesini kim, ne zaman fethetti?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kuvel Kalesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kalenin nerde bulunduğu ve kimin tarafından fethedildiği ise merak konusu.


Kuvel ismi Kol isminden gelmektedir. Gürcistan sınırına yakın bulunan kale tarih boyunca önemli bir yer görmüş ve pek çok devlet tarafından alınmaya çalışılmıştır. 11. Yüzyılda ise Selçuklu egemenliğine girmiştir.

Kuvel kalesi Ardahan’a bağlı Posof ilçesinin Kolköy köyünde bulunmaktadır. Kol isminden gelen Kuvel uzun zaman Gürcistan egemenliğinde kalmıştır. Önemli bir konumda yer alan kale 1065 yılında Alp Arslan tarafından fethedilmiştir. 28 günlük kuşatma sonrasında ele geçirilen kale Selçuklular tarafından Gürcistan himayesinden alınmıştır.



Son Güncelleme: 17.11.2020 01:37
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KuvelKalesi
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