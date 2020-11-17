Kuvel Kalesini kim, ne zaman fethetti?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kuvel Kalesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kalenin nerde bulunduğu ve kimin tarafından fethedildiği ise merak konusu.
Kuvel kalesi Ardahan’a bağlı Posof ilçesinin Kolköy köyünde bulunmaktadır. Kol isminden gelen Kuvel uzun zaman Gürcistan egemenliğinde kalmıştır. Önemli bir konumda yer alan kale 1065 yılında Alp Arslan tarafından fethedilmiştir. 28 günlük kuşatma sonrasında ele geçirilen kale Selçuklular tarafından Gürcistan himayesinden alınmıştır.
Son Güncelleme: 17.11.2020 01:37