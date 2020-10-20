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Kuvel Kalesi nerededir,hangi ildedir, ne zaman fethedildi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde birbirinden ihtişamlı tarihi yapılar görülmeye devam ediyor. Dizinin izleyicileri son bölümde geçen Kuvel Kalesi'nin gerçekte ne gibi bir öneme sahip olduğuyla ilgili araştırma yapıyorlar...

20 Ekim 2020 Salı 03:51
Kuvel Kalesi nerededir,hangi ildedir, ne zaman fethedildi?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyicilerin büyük ilgisine maruz kalmaya devam ediyor. Selçuklu devletinin tarihsel sürecini ele alan dizide gerçek olaylardan esinlenilmesinden dolayı tarihi yapılar ve olaylar hakkında araştırmalar yapılıyor. Son olarak dizinin bir bölümünde izleyicilerin karşısına çıkan Kuvel kalesi ihtişamlı yapısı ile akıllarda merak uyandırmayı başardı.

Kuvel Kalesi Nerede?


Kuvel, diğer ismi ile Kol Kalesi bugün Türkiye’de yer alan Yalnızçam Dağları’nın zirvesinde yer almaktadır. Kolköy Köyü’nde yer alan Orta Çağ Gürcü kalesi olan Kuvel Kalesi, ilk defa 10. Yüzyılın başlarında Gürcü kaynaklarında yer almaktadır. Bu kale 16. Yüzyılda Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

Kol Kalesi şimdilerde büyük oranda yıkılmıştır. Doğru yapılmayan restorasyonlar nedeniyle varlığı devam ettirilememiştir. Türkiye’nin kuzey doğusunda yer alan Ardahan’ın Posof ilçesinde yer alan kale birçok medeniyete tanıklık etmiştir. Nice Gürcü krallar gören kale 1065 senesinde Selçuklu Sultanı Alp Arslan tarafından ele geçirilmiştir. Uyanış dizisinde de bu ele geçirme sahnesi sergilenmektedir. Bu dönemde oldukça önemli bir yapı olarak kullanılan Kol Kalesi, 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu kapsamında girdikten sonra artık önemli bir kale olmaktan çıkmıştır.



Son Güncelleme: 20.10.2020 03:51
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Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük SelçukluKuvel KalesiKol KalesiTrt 1
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