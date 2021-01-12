Kütüğe göre askerlik belli olur mu? Kütük kaydına göre askerliğim nereye çıkar?

TSK’nın celp tarihleri 2021 yılı ile birlikte açıklanacak. Yapılan açıklamalar sonrasında askerlik sorgulamaları merak edilmeye devam ederken her dönem belirli sayılarda asker alımı yapılıyor. Asker adayları ise askerlik yerlerini nasıl öğreneceğini merak ediyor. Son günlerde en merak edilen konu ise göreve gidecek askerlerin ikamet ettikleri ve kütüklerinin olduğu bölgeye göre sorgulama yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri konu ile ilgili,

‘Eğitim birliklerinde acemi eğitimine devam eden erbaş/erlerin kadro birliklerine dağıtımları; birlik, karargâh ve kurumların erbaş ve er kadro ihtiyacı, sağlık ve tahsil durumları, yetişmiş oldukları branş, ikamet ettikleri ve nüfusalı oldukları iller ile mevzuat kapsamındaki durumlarında dikkate alınarak hiçbir müdahale olmaksızın bilgisayar ortamında yapılmaktadır.

‘Erbaş/erler nüfusa kayıtlı oldukları ve kendileri ile ailelerinin daimi ikamet ettikleri il sınırları (ilçe ve köyler dâhil)içindeki birlik, karargâh ve kurumlara tertip edilmemektedir.’ Açıklaması yapıldı.

Açıklamalarda dikkat çeken konu ise asker adaylarının kütüğe kayıtlı oldukları illerde askerlik yapamayacakları oluyor. Menis sistemi üzerinde yaşanan hatalar ile ikametin olduğu illere askerlik çıkabilir açıklaması yapılırken bu olayın nadiren yaşanacağı belirtildi.