Kutsal kitaplar hangi yollar ile peygamberlere ulaşılmıştır? Kutsal sayılan kitaplar nelerdir?

Allah peygamberlere vahiy ile kutsal kitapları yollamıştır. Vahiy kelimesinin anlamı hızlı bir şeyi veya gizli olan sözü, söylemek, işaret etmek veyahut ilham anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise “Allah’ın bir emri, bir hükmü veya bilgiyi peygamberine gizli olarak bildirmesi” diye tabir edilmektedir.
İlk indirilen kitap Hazreti Davut peygambere indirilen “Zebur”dur. Son indirilense, son din olan Müslümanlığa indirilen Kur’an-ı Kerim’dir. Bunun dışında Sırasıyla Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim’ kutsal kitaplar olarak sayılmaktadır.
Son Güncelleme: 24.02.2022 02:10