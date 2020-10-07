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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde çiftçiye yem bitkisi desteği verildi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde üreticilere yem desteği yapıldı. Yapılan yem bitkisi yardımıyla 250 dekar alanda ekim işlemi yapılacak.

07 Ekim 2020 Çarşamba 18:21
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde çiftçiye yem bitkisi desteği verildi
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Aslanapa ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Pınarbaşı mahallesinde müdürlüğümüz tarafından hazırlanan İl Özel İdare tarafından finanse edilen “Yem bitkileri ekişin arttırma projesi” kapsamında Pınarbaşı mahallesinde 250 dekar alana ekim işlemi yapılacağı bildirildi. Öte yandan açıklamada zobarmix tohumlarının kullanılmak üzere çiftçilere teslim edildiği ve bu bitkilerin içerisinde yem bezelyesi, macar fiği, yulaf ve buğdayın bulunduğu bildirildi.

Öte yandan ekim işlemlerinin erkenden yapılarak ikinci ürün ekimi içinde hazırlıkların yapılacağı duyuruldu.



Son Güncelleme: 07.10.2020 18:21
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaEkimYem
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