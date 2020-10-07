Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde çiftçiye yem bitkisi desteği verildi

Aslanapa ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Pınarbaşı mahallesinde müdürlüğümüz tarafından hazırlanan İl Özel İdare tarafından finanse edilen “bitkileri ekişin arttırma projesi” kapsamında Pınarbaşı mahallesinde 250 dekar alanaişlemi yapılacağı bildirildi. Öte yandan açıklamada zobarmix tohumlarının kullanılmak üzere çiftçilere teslim edildiği ve bu bitkilerin içerisinde yem bezelyesi, macar fiği, yulaf ve buğdayın bulunduğu bildirildi.

Öte yandan ekim işlemlerinin erkenden yapılarak ikinci ürün ekimi içinde hazırlıkların yapılacağı duyuruldu.