Kütahya'da ucu açık kabloyu prize takan çocuk akıma kapıldı, hayatını kaybetti

Kahreden olay bugün Kütahya Simav ilçesine bağlı bir köyde yaşandı.
Gelen bilgilere göre köyde yaşayan Akkuş ailesinin 10 yaşındaki oğlu Sergen Akkuş, evde eline geçirdiği ucu açık elektrik kablosunu prize taktı. Kablonun uçlarının prize değmesiyle elektrik akımına kapılan Akkuş olduğu yere düştü.
AKIMA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Acı haberi öğrenen ailesi kriz geçirirken, 10 yaşındaki çocuğu cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, adli tıp kurumundan gelecek raporda çocuğun kesin ölüm sebebi netlik kazanaca.
Son Güncelleme: 02.02.2021 22:28