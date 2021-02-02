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Kütahya'da ucu açık kabloyu prize takan çocuk akıma kapıldı, hayatını kaybetti

Kütahya Simav'da yaşanan feci olayda, 10 yaşındaki bir çocuk evde bulduğu ucu açık kabloyu prize takmasıyla elektrik akımına kapıldı. Talihsiz çocuk hayatını kaybetti.

02 Şubat 2021 Salı 22:28
Kütahya'da ucu açık kabloyu prize takan çocuk akıma kapıldı, hayatını kaybetti
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Kahreden olay bugün Kütahya Simav ilçesine bağlı bir köyde yaşandı.

Gelen bilgilere göre köyde yaşayan Akkuş ailesinin 10 yaşındaki oğlu Sergen Akkuş, evde eline geçirdiği ucu açık elektrik kablosunu prize taktı. Kablonun uçlarının prize değmesiyle elektrik akımına kapılan Akkuş olduğu yere düştü.

AKIMA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Durumu gören aile hemen çocuklarını Simav Devlet hastanesine kaldırdı. Ancak talihsiz çocuk hayatını kaybetti. 

Acı haberi öğrenen ailesi kriz geçirirken, 10 yaşındaki çocuğu cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, adli tıp kurumundan gelecek raporda çocuğun kesin ölüm sebebi netlik kazanaca.

 

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 22:28
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaAkıma Kapılan çocuk
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