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Kütahya’da toplam 350 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 350 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuların hepsinin tek kişinin üzerinde bulunduğu bildirildi, şüpheli tutuklandı.

11 Mart 2021 Perşembe 21:38
Kütahya’da toplam 350 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
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Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu kaçakçılığının önüne geçebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bugün sürdürülen operasyon sonucunda tek bir kişinin üzerinde yüksek miktarda uyuşturucu tespit edildi. Çevreden alınan ihbarlar üzerine ekipler, şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama başlattı. Arabanın içerisinde toplam 350 bin TL değerinde uyuşturucu bulunduğu ortaya çıktı. Aracın içerisinde toplam 910 gr metafetamin bulundu.

Aracın sahibi önce gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. İfadesinin alınmasının ardından uyuşturucu kaçakçısı tutuklandı. Ekipler ise çalışmalarını devam ettireceklerini ve uyuşturucu kaçakçılığının son bulması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini aktardı. Bulunan uyuşturucular ekipler tarafından merkeze götürüldü. Kaçakçının uyuşturucuları bir torbaya tıkarak aracın içerisine gizlediği ortaya çıktı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 21:38
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaUyuşturucu KaçakçığıNarkotik Suçlarla MücadeleMetafetamin
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