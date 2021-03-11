Kütahya’da toplam 350 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

’da İl Emniyet MüdürlüğüŞubesi ekipleri uyuşturucu kaçakçılığının önüne geçebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bugün sürdürülen operasyon sonucunda tek bir kişinin üzerinde yüksek miktarda uyuşturucu tespit edildi. Çevreden alınan ihbarlar üzerine ekipler, şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama başlattı. Arabanın içerisinde toplam 350 bin TL değerinde uyuşturucu bulunduğu ortaya çıktı. Aracın içerisinde toplam 910 grbulundu.

Aracın sahibi önce gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. İfadesinin alınmasının ardından uyuşturucu kaçakçısı tutuklandı. Ekipler ise çalışmalarını devam ettireceklerini ve uyuşturucu kaçakçılığının son bulması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini aktardı. Bulunan uyuşturucular ekipler tarafından merkeze götürüldü. Kaçakçının uyuşturucuları bir torbaya tıkarak aracın içerisine gizlediği ortaya çıktı.