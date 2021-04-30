Kütahya'da TIR kazası! 2 kişi can verdi

2 kişinin can verdiği feci trafik kazası Kütahya'da meydana geldi.
Gelen bilgilere göre Kütahya Afyonkarahisar arasındaki karayolunda hareket halinde olan ve sürücülerinin ismi henüz bellli olmayan iki yüklü TIR çarpıştı.
2 kişi hayatını kaybetti
Araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor
Yapılan savcılık incelemesi sonrasınra hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri morga kaldırılırken, ekipleri karayolunda kazaya karışan TIR'ları kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 30.04.2021 10:29