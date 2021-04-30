Kütahya'da TIR kazası! 2 kişi can verdi

2 kişinin can verdiği feci trafik kazası Kütahya'da meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Kütahya Afyonkarahisar arasındaki karayolunda hareket halinde olan ve sürücülerinin ismi henüz bellli olmayan iki yüklü TIR çarpıştı.

2 kişi hayatını kaybetti

Araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor

Kazayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza bölgesine gelen ekipler yaptıkları incelemede TIR sürücülerinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan savcılık incelemesi sonrasınra hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri morga kaldırılırken, ekipleri karayolunda kazaya karışan TIR'ları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.