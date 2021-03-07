İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Kütahya'da pozitif vaka sayıları artıyor!

Kütahya’da koronavirüs pozitif vak sayısı git gide artıyor. Kütahya genelinde yaşayan her 100 bin kişiden 85.31 kişi pozitif çıkarken, tedirginlik de artıyor. Kütahya’da bu hafta ki pozitif vaka sayısı, geçen haftaya göre arttı.

07 Mart 2021 Pazar 11:21
Kütahya'da pozitif vaka sayıları artıyor!
Takip Et:

Kütahya’da ikamet eden her yüz bin kişiden 85.31’i pozitif çıkıyor. Yaşanan bu durum il genelinde tedirginliğe sebep oldu. Kütahya’da bu hafta artan vaka sayısı, geçen haftaya göre arttı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosu doğrultusunda geçen hafta Kütahya’da 100 bin kişiden 72.97’si pozitif olurken, bu haftanın tablosunda 100 bin kişiden 85.31’i pozitif vaka oldu.

Artan vaka sayıları sonrasında Kütahya’nın işlek caddelerinde polis kontrol noktaları oluşturularak tedbirler artırıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile vatandaşları uyardı. Vali Ali Çelik, “Kütahya’mıza turuncu değil, çinimiz gibi, Belediye Kütahyaspor’umuz gibi mavi yakışır. Şehrimizi maviye dönüştürmek bizim elimizde. Hep beraber bu mücadeleye omuz verelim. Koronavirüs ile mücadelede birlikteyiz, birlikte başaracağız.” dedi.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KütahyaPozitifVakaSayılarıArtıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşe giriş bildirgesi nasıl yapılmakta?
İşe giriş bildirgesi nasıl yapılmakta?
Araç muayenesi kaç gün gecikir? 2021 yılında araç muayene cezası fiyatı
Araç muayenesi kaç gün gecikir? 2021 yılında araç muayene cezası fiyatı
Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkarılır? Alternatif leke çıkarıcı çözümler
Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkarılır? Alternatif leke çıkarıcı çözümler
İSDEM kullanım klavuzu ve denetimleri belli oldu
İSDEM kullanım klavuzu ve denetimleri belli oldu
Açık Kapı Uygulaması kapatıldı ne demektir?
Açık Kapı Uygulaması kapatıldı ne demektir?
'Pandemi Yardım Parası Kapsam Dışına Çıktı' Ne Demek?
'Pandemi Yardım Parası Kapsam Dışına Çıktı' Ne Demek?

Popüler Haberler

Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Gerçek adı nedir? Mustafa Uzunyılmaz nereli, yaşı kaç?
Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Arıza dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kefaret Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Tövbeler Olsun dizisindeki Eda karakteri kimdir?
Tövbeler Olsun dizisi Aleyna karakteri kimdir? Çiğdem Tunç'un hayatı ve yer aldığı diziler
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli'nin hayatı!
MEB 2021 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? LGS müfredatında değişiklik var mı?
0.78 ve 0.79 faiz oranı ile konut kredisi veren bankalar hangileri? Ev kredileri için güncel faiz oranları
HGS nedir? HGS nerelerden alınır? HGS'ye en az ne kadar yükleme yapılmalıdır?
PUBG Mobile 2021 yılbaşı etkinlik kodları listesi
SGK Ve Vergi Borçları Yapılandırma ile hangi borçlar yapılandırılacak? Borç ödemeleri kaç taksitte ödenecek?
Arıza Burak karakterini kim canlandırıyor? Olgun Toker kimdir?
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün yer aldığı diziler
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Aslı karakterini kim canlandırıyor? Sıla Gözüm kimdir?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.