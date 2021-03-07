Kütahya'da pozitif vaka sayıları artıyor!

Kütahya’da ikamet eden her yüz bin kişiden 85.31’i pozitif çıkıyor. Yaşanan bu durum il genelinde tedirginliğe sebep oldu. Kütahya’da bu hafta artan vaka sayısı, geçen haftaya göre arttı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosu doğrultusunda geçen hafta Kütahya’da 100 bin kişiden 72.97’si pozitif olurken, bu haftanın tablosunda 100 bin kişiden 85.31’i pozitif vaka oldu.

Artan vaka sayıları sonrasında Kütahya’nın işlek caddelerinde polis kontrol noktaları oluşturularak tedbirler artırıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile vatandaşları uyardı. Vali Ali Çelik, “Kütahya’mıza turuncu değil, çinimiz gibi, Belediye Kütahyaspor’umuz gibi mavi yakışır. Şehrimizi maviye dönüştürmek bizim elimizde. Hep beraber bu mücadeleye omuz verelim. Koronavirüs ile mücadelede birlikteyiz, birlikte başaracağız.” dedi.