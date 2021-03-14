Kütahya'da okey oynayan 13 kişiye sosyal mesafe cezası

’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Ali Paşa Mahallesinde bulunan bir binanın ikinci katında oyun oynandığının ihbarı alındı. Pencereleri siyah perde çekilerek kapatılan ve dışarıdan insanların görmesinin engellendiği yere polis ekipleri tarafındandüzenlendi. Yapılan baskında korona-virüs salgınına karşı alınan önlemlerden biri olan oyun salonlarının kapatılması kararına uymayan yasak olmasına karşı mekan içerisindeoynayan 13 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3900TL ceza kesildi.