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Kütahya'da okey oynayan 13 kişiye sosyal mesafe cezası

Kütahya’da korona-virüse karşı alınan tedbirlere uymayarak toplu şekilde okey oynayan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza kesildi.

14 Mart 2021 Pazar 21:19
Kütahya'da okey oynayan 13 kişiye sosyal mesafe cezası
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Kütahya’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Ali Paşa Mahallesinde bulunan bir binanın ikinci katında oyun oynandığının ihbarı alındı. Pencereleri siyah perde çekilerek kapatılan ve dışarıdan insanların görmesinin engellendiği yere polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan baskında korona-virüs salgınına karşı alınan önlemlerden biri olan oyun salonlarının kapatılması kararına uymayan yasak olmasına karşı mekan içerisinde okey oynayan 13 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3900TL ceza kesildi.



Son Güncelleme: 14.03.2021 21:19
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaOkeyBaskın
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