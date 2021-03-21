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Kütahya'da genç kızın imdadına KADES yetişti

Kütahya'da hayatını sürdüren 19 yaşındaki E.Ü isimli kız eski sevgilisi tarafından zorla bir araca bindirildi. Genç kızın imdadına KADES yetişti. İhbarda bulunan kızı polis ekipleri kurtardı.

21 Mart 2021 Pazar 13:09
Kütahya'da genç kızın imdadına KADES yetişti
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Kaçırılma olayı Kütahya'da yaşandı.

19 yaşındaki E.Ü isimli genç kız geçtiğimiz gün hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 20 yaşındaki eski sevgilisi tarafından zorla bir araca bindirildi. Genç kız araca bindikten sonra KADES uygulaması üzerinden polise ihbarda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri yolda aracı tespit etti ve dur ihtarında bulundu. 

Ancak eski sevgili ihtara uymadı ve aracıyla kaçmaya devam etti. Polisin takiğ ettiği eski sevgili kaçtığı esnada 3 farklı araca çarparak maddi hasara neden olduktan kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı.Aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Ö.K., polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Kaçıldığı esnada darp edilen ve bunu kırılan genç kız ise sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 13:09
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaKaçırılma
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