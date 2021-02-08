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Kütahya’da bir köy karantina altına alındı

Kütahya’nın Karaköy kesimlerinde her geçen gün pozitif vakalarda artış gerçekleşmekte. Pozitif vakaların artışıyla başa çıkılamayacağı anlaşılınca tüm köy karantina altına alındı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 19:04
Kütahya’da bir köy karantina altına alındı
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Domaniç ilçesi içerisinde bulunan Karaköy vakalarda görülen yüksek sayıda artışlar nedeniyle karantina altına alındı.  Domaniç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bu durumun ancak köyün karantina altına alınmasıyla çözülebileceği yönünde kararlar aldı. Köy içerisine tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı. 10 Gün boyunca köyün giriş ve çıkışları Jandarma tarafından kontrol altına alınacak.

 

Tüm köy halkının ve çevresinin sağlığının korunması adına tüm köy 10 gün boyunca karantina altına kalacak. Köy içerisinde koronavirüse karşı alınabilecek tüm önlemlerin alındığı bildirildi. Bu önlemlere ve kurallara uymayanların ise cezalandırılacağı söylendi. Tüm köy halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi.



Son Güncelleme: 08.02.2021 19:04
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaKaraköyDomaniçKarantina
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