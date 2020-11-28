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Kütahya'da bir işçi servisi ile halk otobüsü çarpıştı! Çarpışma sonucunda 12 kişi yaralandı

Kütahya'da, işçilerin taşındığı bir servis otobüsü ile halk otobüsünün çarpışması sonucunda 12 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar le yaralılar hastaneye kaldırıldı.

28 Kasım 2020 Cumartesi 21:47
Kütahya'da bir işçi servisi ile halk otobüsü çarpıştı! Çarpışma sonucunda 12 kişi yaralandı
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Kütahya’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada caddede seyir halinde olan bir halk otobüsü ile bir işçi servisi çarpıştı. Yaşanan kazada halk otobüsü işçi servisi ile elektrik direği arasında sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi intikal etti. Çok sayıda yaralının olduğu kazada yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak yaralılar en yakın hastanelere sevk edildiler.

12 kişinin yaralandığı kazada Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Hurdaya dönen araçlar olay yerine gelen çekiciler ile kaza alanından kaldırılırken bir süre aksayan trafik araçların çekilmesi ile eski haline döndü. 



Son Güncelleme: 28.11.2020 21:47
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaTrafik Kazası
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