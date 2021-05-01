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Kütahya Valiliği'nden alkol satışlarına dair açıklama

Kütahya Valiliği bazı basında yer alan haberler ile ilgili “Kütahya’da marketlerde alkol satışı” hakkında yazılı açıklama yaptı. İşte o açıklama…

01 Mayıs 2021 Cumartesi 00:49
Kütahya Valiliği'nden alkol satışlarına dair açıklama
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Kütahya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ilimizde marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde maksatlı haberler yer almaktadır. Bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur" denildi. Valilik açıklamasında, “Kamuoyunun malumu olduğu üzere 17 Mayısıs tarihine dek sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan Perşembe, saat 19.00 itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 8 Aralık 2020 tarihinde almış olduğu karar uyarınca bu tarihten itibaren kısıtlama günlerinde marketlerde alkol satışı kısıtlaması tüm 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya devam etmektedir. Ayrıca yine haberde bahsedilen tekel büfelerin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan Genelgede belirtilen istisna kapsamında olmadığından yine 81 ilde olduğu gibi İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince kısıtlama süresince sınırlandırılmıştır. Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddelerince adli ve idari işlemler uygulanacaktır” ifadeleri yer aldı.




Son Güncelleme: 01.05.2021 00:49
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KütahyaValililğiAlkolSatışıAçıklama
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