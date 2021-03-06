Kütahya Simav'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı!

ilininilçesine bağlı polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişide polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Simav–Bursa karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu girişinde bir araç uyuşturucu şüphesiyle Simav Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Durdurulan araçtan inerek kaçmaya çalışan T.A. isimli şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahsın üst aramasında bir şey bulunmazken itiraf etmesi üzerine ilçe merkezinde bulunan bir eve baskın düzenlendi. Baskın düzenlenen adresteki aramada 15 gram esrar, 2 gram Hint keneviri tohumu, 2 adet bong içme aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli T.A. ile evinde uyuşturucu yakalanan M.Y. isimli şahıs çıkarıldıkları mahkemedeki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.