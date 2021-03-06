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Kütahya Simav'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı!

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı polis ekipleri tarafından petrol girişinde şüphelenilen bir aracın durdurulması sonucu araç içerisindeki şahsın itirafı üzerine bir eve baskın düzenlendi. Baskın düzenlenen evde uyuşturucu çıkması sonucu 2 kişi gözaltına alındı.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:24
Kütahya Simav'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı!
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Kütahya ilinin Simav ilçesine bağlı polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişide polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.  Simav–Bursa karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu girişinde bir araç uyuşturucu şüphesiyle Simav Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Durdurulan araçtan inerek kaçmaya çalışan T.A. isimli şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahsın üst aramasında bir şey bulunmazken itiraf etmesi üzerine ilçe merkezinde bulunan bir eve baskın düzenlendi. Baskın düzenlenen adresteki aramada 15 gram esrar, 2 gram Hint keneviri tohumu, 2 adet bong içme aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli T.A. ile evinde uyuşturucu yakalanan M.Y. isimli şahıs çıkarıldıkları mahkemedeki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:24
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaSimavUyuşturucu Operasyonu
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