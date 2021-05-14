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Kütahya Simav'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı!

Kütahya'nın Sİmav ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

14 Mayıs 2021 Cuma 21:03
Kütahya Simav'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı!
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Kütahya’nın Simav ilçesinde kamyonetin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Yaşanan kaza ise Tamer Dinç'in kullandığı 43 ABG 260 plakalı kamyonet, Simav-Hisarcık kara yolu Eynal mevkisinde, S.A. yönetimindeki 34 ST 8421 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Yaşanan kazayı çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Kamyonette bulunan Mustafa Kurt’un (60) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Tamer Dinç, saülık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla tedavi edilmek üzere Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafriyat kamyonunun sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Son Güncelleme: 14.05.2021 21:03
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaSimavKaza
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