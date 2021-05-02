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Kütahya Simav İlçesinde 3 çocuk sahibi anneden 5 aydır haber alınamıyor

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy Beldesi’nde, 2 Aralık 2020 tarihinde kaybolan ve 5 aydır kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi 67 yaşındaki Fatma Çeri her yerde alınıyor.

02 Mayıs 2021 Pazar 11:34
Kütahya Simav İlçesinde 3 çocuk sahibi anneden 5 aydır haber alınamıyor
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Kütahya Simav İlçesinde 5 aydır kendisinden haber alınmayan 67 yaşındaki Fatma Çeri her yerde aranıyor.71 yaşındaki eşi Beyti Çeri 3 çocukları olduğunu ve eşini her yerde aradıklarını belirtti.  Yetkililerin desteği ile 150 gündür aranan Fatma Çeri için tüm imkanlar seferber oldu. Akut, Jandarma ekipleri tarafından birçok yere bakılırken Fatma Çeri hiçbir yerde bulunamadı.

Kızları ile birlikte her yerde aradıklarını belirten eşi her gün bir haber duymanın umudu içerisindeler. Ellerinden annesinin fotoğrafını düşürmeyen kızı ise annesinin bir an önce bulunmasını istiyor.




Son Güncelleme: 02.05.2021 11:34
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Anahtar Kelimeler:
KayıpKütahya
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