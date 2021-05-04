Kütahya Pazarlar İlçesinde gerçekleşen kavgada 1 kişi ölürken 1 kişi yaralandı

Kütahya Pazarlar İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre husumetli iki aile fertlerinden İsmail Demir ile Yasin Kart arasında çıkan tartışma daha da büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların ve bıçakların çıktığı kavgada 68 yaşındaki İsmail Demir yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yasin Kart ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasin Kart hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden İsmail Derin’in cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

