İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Kütahya Pazarlar İlçesinde gerçekleşen kavgada 1 kişi ölürken 1 kişi yaralandı

Kütahya Pazarlar ilçesi Orhanlar köyünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

04 Mayıs 2021 Salı 01:20
Kütahya Pazarlar İlçesinde gerçekleşen kavgada 1 kişi ölürken 1 kişi yaralandı
Takip Et:

Kütahya Pazarlar İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre husumetli iki aile fertlerinden İsmail Demir ile Yasin Kart arasında çıkan tartışma daha da büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların ve bıçakların çıktığı kavgada 68 yaşındaki İsmail Demir yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yasin Kart ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasin Kart hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden İsmail Derin’in cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.




Son Güncelleme: 04.05.2021 01:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KütahyaKavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afyon biyoenerji santralindeki yangında son durum ne? Biyoenerji santrali kimin?
Afyon biyoenerji santralindeki yangında son durum ne? Biyoenerji santrali kimin?
Hıdırellez gelenekleri ve ritüelleri nelerdir?
Hıdırellez gelenekleri ve ritüelleri nelerdir?
Tarihte bugün 4 Mayıs günü neler oldu?
Tarihte bugün 4 Mayıs günü neler oldu?
Özel sektör ve kamu Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Bayram tatili ayın kaçında, ne zaman başlıyor?
Özel sektör ve kamu Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Bayram tatili ayın kaçında, ne zaman başlıyor?
Tam kapanmada ve yasaklarda PTT çalışıyor mu, kaçta açılıyor, kaçta kapatıyor?
Tam kapanmada ve yasaklarda PTT çalışıyor mu, kaçta açılıyor, kaçta kapatıyor?
Ramazan Bayram tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 10 11 12 Mayıs tatil mi?
Ramazan Bayram tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 10 11 12 Mayıs tatil mi?

Popüler Haberler

Bill Gates boşanıyor mu? Bill Gates neden boşanıyor?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Kağıt Ev yeni bölüm canlı yayın HD izle! Star TV Kağıt Ev 3. bölüm tek parça izle!
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 4 Mayıs 2021 Salı
Seksenler dizisi Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 4 Mayıs 2021 Salı 1 BTC kaç USD oldu?
Olmazsa olmaz wordpress eklentileri ve özellikleri
Bu sene aşure günü ne zaman? 2021 Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü anlamı ve önemi
Bulgaristan yaşam şartları nasıl? 2021 Bulgaristan asgari ücretleri
Rusya asgari ücret ne kadar? 2021 Rusya yaşam şartları nasıl?
Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Halkbank’tan 3 farklı faizsiz esnaf ve girişimci kredileri 2021 başvuru şartları
A TV Beni Bırakma yeni sezonda Sıla olacak mı? Sude Doğar diziden ayrılacak mı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre'nin hayatı!
Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem’in yer aldığı diziler
İnfaz koruma memuru ve gardiyan olma koşulları 2021
Asgari ücretin 1/3'ü ne kadar? 2021 Gelir testi sonucu G0
Şeker hastası malulen emekli olabilir mi? 2021 Diyabet hastası malulen emekli nasıl olabilir?
Hamilelik belirtileri neler? Hamilelik belirtileri ne zaman başlar_
Afyon biyoenerji santralindeki yangında son durum ne? Biyoenerji santrali kimin?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.