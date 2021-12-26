Yaklaşık 1.5 senedir devam eden koronavirüs salgını sadece sağlık açısından değil ekonomik açıdan da insanlara zarar verdi. Maddi anlamda zor durumda kalan vatandaşlar için çeşitli yardım kampanyaları düzenlendi. Büyükşehir belediyeleri de bu konuda üstüne düşen görevi yaptı ve vatandaşlarına gıda ve nakit başta olmak üzere çeşitli yardımlar yaptı. Bu belediyelerden birisi olan Kütahya Belediyesi de vatandaşlarına yardım etmeyi sürdürüyor. Peki Kütahya Belediyesi’nin yaptığı yardıma nasıl başvurulur?

Kütahya Belediyesi’nin Yardımına Nasıl Başvurulur?

Kütahya Belediyesi’nin sağladığı yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşların belediyenin resmi intenet sitesi üzerinden veya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Bunun dışında Kütahya Belediyesi’nin sosyal yardımlaşma numarası olan 153’ü de arayarak başvuru yapılabiliyor.

Bir başka başvuru seçeneği ise Kütahya Belediyesi’nin sosyal yardımlar için kurmuş olduğu Whatsapp hattı. Whatsapp uygulamasında bulunan bu gruba katılmak için 0531 547 4343 numarasıyla temasa geçilmesi gerekiyor. Kütahya Belediyesi’nin resmi intenet sitesinden tüm detaylar öğrenilebiliyor. Belediyenin resmi adresi, https://www.kutahya.bel.tr/sosyalyardim.asp şeklinde.

Siteye giriş yapıldığında karşılaşılan başvuru formunun doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurması büyük önem arz ediyor. Çünkü belediye yetkilileri formdaki bilgilere göre başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine karar veriyor. Gerekli şartların sağlanması durumunda ise yetkililer başvuru yapan kişilere olumlu dönüşler yapıyor.

Yardım Başvurusu Nasıl Sorgulanır?

Kütahya Belediyesi’nin yaptığı yardıma başvuran kişiler için ilk ve en önemli koşul başvuru formunun belirtilen şekilde doldurulmasıdır. Formda isim, soyisim, aile durumu bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri, mülk durumu ve maddi durumların doldurulması istenecektir. Formun doğru şekilde doldurulmasının ardından değerlendirme sürecinin beklenmesi gerekiyor. Bu süre genellikle 15-30 gün arasında gerçekleşiyor. Başvurunun sonuçlanması nadir de olsa bu süreyi aşabiliyor. Bu nedenle bu günler aşılmasına rağmen halen geri dönüş alınmamış ise 153 numarasından sorgulama işlemi yapılabiliyor.

Kütahya Belediyesi Hangi Yardımları Yapıyor?

Kütahya Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarına çeşitli yardımlarda bulunuyor. İşte o yardımlar:

- Nakit para yardımı

- Eşya yardımı

- Yakacak yardımı

- Yiyecek ve kuru gıda yardımı

- Sağlık yardımı

- Kırtasiye yardımı

- Ev eşyası yardımı

Belirtilen yardımların yapılması için ise kişinin ve ailenin ihtiyaç sahibi olduğuna dair belgelere sahip olması gerekmektedir. Gıda yardımı ise belediyenin en çok öncelik verdiği yardımdır. Çünkü herhangi geliri olmayan bir insanın gıda alabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle de vatandaşların en çok başvurduğu yardım gıda yardımıdır.

Kütahya Belediyesi, yardımlarına devam ederek vatandaşlarını ekonomik açıdan bir nebze olsun rahatlatmaya devam edecek.