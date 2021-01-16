Kütahya askere kaç gönderiyor? 2021 Kütahya merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Kütahya’da yaşayan askere gidecek olan gençlerin hangi aylarda gideceği belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kütahya’da yaşayan asker adaylar üç tertipte askere gidecek. Bunlardan Simav, Pazarlar, Şaphane, Gediz ve Çavdarhisar’da kayıtlı olan kişiler Şubat’ta, Domaniç, Tavşanlı, Merkez, Emet ve Hisarcık’a kayıtlı olanlar Mayısıs’ta ve Altıntaş, Aslanapa ve Dumlupınarlılar ise Ağustos ayında askere gidecek.
Kütahya Celp Ayları
Kütahya Simav – Şubat
Kütahya Pazarlar– Şubat
Kütahya Şaphane– Şubat
Kütahya Gediz– Şubat
Kütahya Çavdarhisar– Şubat
Kütahya Tavşanlı- Mayısıs
Kütahya - Mayısıs
Kütahya Emet- Mayısıs
Kütahya Hisarcık- Mayısıs
Kütahya Altıntaş - Ağustos
Kütahya Aslanapa - Ağustos
Kütahya Dumlupınar - Ağustos