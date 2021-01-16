Kütahya askere kaç gönderiyor? 2021 Kütahya merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Kütahya’da yaşayan askere gidecek olan gençlerin hangi aylarda gideceği belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kütahya’da yaşayan asker adaylar üç tertipte askere gidecek. Bunlardan Simav, Pazarlar, Şaphane, Gediz ve Çavdarhisar’da kayıtlı olan kişiler Şubat’ta, Domaniç, Tavşanlı, Merkez, Emet ve Hisarcık’a kayıtlı olanlar Mayısıs’ta ve Altıntaş, Aslanapa ve Dumlupınarlılar ise Ağustos ayında askere gidecek.

Kütahya Celp Ayları

Kütahya Simav – Şubat

Kütahya Pazarlar– Şubat

Kütahya Şaphane– Şubat

Kütahya Gediz– Şubat

Kütahya Çavdarhisar– Şubat

Kütahya Domaniç - Mayısıs

Kütahya Tavşanlı- Mayısıs

Kütahya - Mayısıs

Kütahya Emet- Mayısıs

Kütahya Hisarcık- Mayısıs

Kütahya Altıntaş - Ağustos

Kütahya Aslanapa - Ağustos

Kütahya Dumlupınar - Ağustos