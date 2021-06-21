İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Küsüf namazı nedir, nasıl kılınır? Küsüf namazı hükmü nedir?

Pek çok kişi tarafından küsüf namazının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Küsüf namazının faydalarını merak edenler için küsüf namazı nedir yazımızı okuyabilirsiniz.

21 Haziran 2021 Pazartesi 15:05
Küsüf namazı nedir, nasıl kılınır? Küsüf namazı hükmü nedir?
Takip Et:

Güneş tutulmasıyla cemaatte iki rekat namaz kılınır. Nitekim Peygamber Efendimiz, güneş tutulduğunda, mescide giderek cemaatte iki rekat namaz kıldırmıştır.

Bunun kılışını Cuma'yı kıldıran imam tarafından kıldırılır. Bu namazda ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Kıraat açıktan yapılmaz. Eğer Cuma imamı da yok ise namaz kendi başına cemaatsiz olarak kılılınır.

Peygamberimizin oğlu İbrahim'in öldüğü gün güneş tutulmuştur.

Bunun üzerine halk, İbrahim'in ölümünden güneşi sorumlu tutmuşlardır.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, güneş ve ay tutulması ile ilgili böyle bir inancın yanlış olduğunu duyurarak şöyle der;

“Güneş ve ay hiç kimsenin ölümü veya hayatından dolayı tutulmazlar.

Bunu görünce namaz kılın ve Allah’a dua edin.”


Son Güncelleme: 21.06.2021 15:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KüsüfNamaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılı fitre miktarı belli oldu
2021 yılı fitre miktarı belli oldu
Taziye nedir? Taziye'de neler yapılmalı? Taziye'deki kurallar neler?
Taziye nedir? Taziye'de neler yapılmalı? Taziye'deki kurallar neler?
Yağmur duası nedir? İstiska duası nasıl yapılır?
Yağmur duası nedir? İstiska duası nasıl yapılır?
Tesbih namazının önemi nedir? Tesbih namazının anlamı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır?
Tesbih namazının önemi nedir? Tesbih namazının anlamı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır?
Cenaze nasıl taşınır? Tabut nasıl taşınır? Cenaze nasıl defnedilir? Ölü nasıl defnedilmelidir?
Cenaze nasıl taşınır? Tabut nasıl taşınır? Cenaze nasıl defnedilir? Ölü nasıl defnedilmelidir?
Müslümanların mukaddes değerleri nelerdir? İslam’da dini değerler ve kutsallar hangileridir? Müslüman alemi için kutsal sayılanlar...
Müslümanların mukaddes değerleri nelerdir? İslam’da dini değerler ve kutsallar hangileridir? Müslüman alemi için kutsal sayılanlar...

Popüler Haberler

Küsüf namazı nedir, nasıl kılınır? Küsüf namazı hükmü nedir?
Canlı ders yoklama alınıyor mu, devamsızlık sayılıyor mu?
21 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal 7'de 21 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 21 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
Bugün kimin maçı var? TV 21 Haziran 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Kimler gelir vergisi mükellefidir? 2021 Gelir vergisi nasıl hesaplanır?
2021 yılı fitre miktarı belli oldu
21 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 21 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D dizi, film ve programları
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Alımlar ne zaman başlayacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Kurban bayramı namazı nasıl kılınmaktadır? Kurban bayramı namazının detayları
Hayatım Yalan filmi konusu ve oyuncuları
Tesbih namazının önemi nedir? Tesbih namazının anlamı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır?
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 21 Haziran 2021 Pazartesi
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 21 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor dizi, film ve programları
22 Haziran 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 22 Haziran Salı at yarışı programı
30.000 tl ye alınabilecek arabalar ve markaları 2021
21 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.