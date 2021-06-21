Küsüf namazı nedir, nasıl kılınır? Küsüf namazı hükmü nedir?

Güneş tutulmasıyla cemaatte iki rekat namaz kılınır. Nitekim Peygamber Efendimiz, güneş tutulduğunda, mescide giderek cemaatte iki rekat namaz kıldırmıştır.

Bunun kılışını Cuma'yı kıldıran imam tarafından kıldırılır. Bu namazda ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Kıraat açıktan yapılmaz. Eğer Cuma imamı da yok ise namaz kendi başına cemaatsiz olarak kılılınır.

Peygamberimizin oğlu İbrahim'in öldüğü gün güneş tutulmuştur.

Bunun üzerine halk, İbrahim'in ölümünden güneşi sorumlu tutmuşlardır.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, güneş ve ay tutulması ile ilgili böyle bir inancın yanlış olduğunu duyurarak şöyle der;

“Güneş ve ay hiç kimsenin ölümü veya hayatından dolayı tutulmazlar.

Bunu görünce namaz kılın ve Allah’a dua edin.”