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Kuşadası'nda Üçüncü kattan düşen kadın ağır yaralandı

Aydın Kuşadası'nda yaşanan olayda Z.S isimli kadın balkondan aşağıya düştü. Sevgilisiyle çıkan tartışma sonrasında aşağı atladığı öne sürülen kadın ağır yaralandı.

28 Şubat 2021 Pazar 22:12
Kuşadası'nda Üçüncü kattan düşen kadın ağır yaralandı
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Akıllarda soru işaretleri bırakan üzücü olay bugün Aydın Kuşadası ilçesinden yaşandı.

İlçede yaşayan ve eşinden kısa bir süre önce boşanan Z.S isimli kadın henüz yeni taşındığı evinde erkek arkadaşıyla arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte 34 yaşındaki kadının kriz geçirip 3.katta ki evinin balkonundan aşağıya atladığı öne sürüldü.

AĞIR YARALANDI

Zemine düşen genç kadının ağır yaralandığı olayda, ihbar üzerine olayın yaşandığı bölgeye 112 sağlık personeli ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yapılan ilk müdahaleden sonra Z.S'yi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

Z.S'nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, ekipler olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 22:12
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AydınKuşadası
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