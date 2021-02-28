Kuşadası'nda Üçüncü kattan düşen kadın ağır yaralandı

Akıllarda soru işaretleri bırakan üzücü olay bugün Aydın Kuşadası ilçesinden yaşandı.
İlçede yaşayan ve eşinden kısa bir süre önce boşanan Z.S isimli kadın henüz yeni taşındığı evinde erkek arkadaşıyla arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte 34 yaşındaki kadının kriz geçirip 3.katta ki evinin balkonundan aşağıya atladığı öne sürüldü.
AĞIR YARALANDI
Z.S'nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, ekipler olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 28.02.2021 22:12