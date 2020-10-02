Kuşadası'nda korkunç olay! Kozalak toplarken yanarak can verdi

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası siteler bölgesinde meydana gelen inanılmaz olay Saat: 17.00 sıralarında gerçekleşti.

Gerçekleşen korkunç olay akşam saatlerinde Kuşadası siteler bölgesinde evli ve 1 çocuk babası 27 yaşındaki Yalçın Taş isimli bir genç kozalak toplamak için çıktığı araçta kozalak toplamak için kullandığı demir çubuğu ağaçtan geçen gerilim hattına değdirmesiyle bir anda akıma kapılarak ağaca asılı bir şekilde yanarak feci bir şekilde can verdi.

Bu korkunç olaya şahit olan vatandaşların sağlık ekiplerini aramasıyla yanan Yasin Taş’a ilk müdahalenin yapılmasına rağmen genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.Y anan cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken genç adamın bir süre önce ceza evinden tahliye olduğu öğrenildi.

Olaya şahit olan vatandaşlar büyük bir şok yaşarken bir süre bu korkunç olayın etkisinde çıkamadılar.

