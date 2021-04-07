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Kuşadası'nda kısıtlamaları ihlal eden otellere ceza yağdı

Son günlerde artan vaka sayıları karşısında denetimlerine ağırlık veren Aydın Kuşadası ekipleri kısıtlamaları ihlal eden otellere ceza yağdırdı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 21:58
Kuşadası'nda kısıtlamaları ihlal eden otellere ceza yağdı
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Başlayan normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarında ki rekor artışlar denetim ekiplerini harekete geçirdi. Tüm şehirlerde denetimlere ağırlık veren ekipler kısıtlamayı ihlal eden vatandaş yada kurumlara göz açtırmıyor.

Bu kapsamda Aydın Kuşadasında polis ekipler kent genelinde özellikle tatilcileri ağırlayan otelleri denetimlere çıktı. Kentte ki 4 otele beklenmedik zamanda denetime giden ekipler otellerde bulunan yaklaşık 60 müşterinin ve mekanların bazı tedbirleri ihlal ettiğini belirledi.

Kısıtlamayı ihlal eden otellere ceza yağdı

Denetim ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamada olan tedbirleri ihlal eden 60 kişiye mesafe kuralı ihlalinden 55 bin, otellere ise toplamda 20 bin lira idari para cezası kesti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,  kent genelinde denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini duyurdu.

 



Son Güncelleme: 07.04.2021 21:58
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Anahtar Kelimeler:
KuşadasıKoronavirüs TedbirleriDenetimler
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