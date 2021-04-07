Kuşadası'nda kısıtlamaları ihlal eden otellere ceza yağdı

Başlayan normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarında ki rekor artışlar denetim ekiplerini harekete geçirdi. Tüm şehirlerde denetimlere ağırlık veren ekipler kısıtlamayı ihlal eden vatandaş yada kurumlara göz açtırmıyor.
Bu kapsamda Aydın Kuşadasında polis ekipler kent genelinde özellikle tatilcileri ağırlayan otelleri denetimlere çıktı. Kentte ki 4 otele beklenmedik zamanda denetime giden ekipler otellerde bulunan yaklaşık 60 müşterinin ve mekanların bazı tedbirleri ihlal ettiğini belirledi.
Kısıtlamayı ihlal eden otellere ceza yağdı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini duyurdu.
Son Güncelleme: 07.04.2021 21:58