Kuşadası'nda iki kaplumbağa ölü olarak bulundu

Kuşadası’nda siteler plajında ölü olarak bulunan 2 kaplumbağa türü için yapılan incelemelerde ölen her iki kaplumbağanın aldıkları darbelerle öldükleri tespit edildi. Ölen kaplumbağalar için yapılan incelemelerde kayıt tutularak ölçüm yapıldı. Kesin ölüm nedenleri için önekler alındı.

İki kaplumbağanın cesedi Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Deneği (EKODOSD) uzmanları tarafından incelendi. Yapılan açıklamada caretta carettanın ölüm nedeninin kaplumbağaların genellikle fark edilmediği ve bu tarz üzücü olayların yaşandığını belirtti. Bu tarz araçları kullananların dikkatli olmaları gerektiği söylenirken yaşanan bu üzücü olayların yaşanmamasını dilediklerin ekledi.

Yaşamını kaybeden diğer kaplumbağa türü olan Yeşil kaplumbağanın ise boynundan bir cisimle vurulduğunu düşündüklerini kaydeden Sürücü bunun amatör avcı tarafında panikle bir cisimle kaplumbağa vurulmuş olabileceği söylendi. Deniz canlılarını tanımayanların kendilerine zarar verecekleri korkusuyla karşındaki canlılara zarar verebileceklerini söyledi.

Ölen Yeşil Deniz Kaplumbağasının otçul olduğu ve genellikle kıyılardaki deniz çayırlarıyla beslenmektedirler. Görülen bu iki türün hayvan türleri çeşitliliği açısından oldukça önemli olduğu ve Kuşadası halkının deniz canlılarına karşı oldukça duyarlı olduklarını belirten yetkililer ancak bazı durumlarda böyle acılı olayların yaşandığını eklediler.

