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Kuşadası'nda düdüklü tencere patladı! 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın Kuşadası'nda iş yeri sahibi annenin yemek yaptığı düdüklü tencerenin patlamasıyla birlikte, anne ağır yaralanırken, oğlu hayatını kaybetti.

26 Ocak 2021 Salı 22:53
Kuşadası'nda düdüklü tencere patladı! 1 kişi hayatını kaybetti
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Bir anneni ağır yaralandığı, oğlunun ise can verdiği düdüklü tencere olayı Aydın Kuşadası'nda yaşandı.

Gelen haberlere göre ilçede tekstil mağazası işleten anne ve oğlu, kapalı olan iş yerlerinde yemek yapmak istedi. Hazırladıkları yemeği düdüklü tencerede pişirdikleri esnada tencere aniden patladı.

Düdüklü tencerenin patlamasıyla birlikte tekstil olarak işletilen mağazanın her tarafını kısa süre içinde alevler sardı.Olayı gören komşuların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok itfaiye, 112 sağlık personeli ve polis ekipleri yönlendirildi.

ANNE AĞIR YARALANDI, OĞLU YANARAK CAN VERDİ

Acil olarak yangının çıktığı iş yerine gelen ekipler, annenin ağır yaralandığını, oğlu Mesut Altunbaca'nın ise yanarak can verdiğini tespit etti. anne Aysel Altınbacak yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken, engelli olduğu öğrenilen oğlunun ise cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlatırken, itfaiyenin kısa süren çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınabildi.

Anne Aysel Altunbaca'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 26.01.2021 22:53
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Anahtar Kelimeler:
Düdüklü Tencere PatladıKuşadası
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