Kuş sürüsüne dalan kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi

Turkish Cargo'ya ait İstanbul Atatürk Havalimanı-Almatı seferine ait uçağın kalkıştan kısa bir zaman sonrasında kuş sürüsüne daldı. Uçağın havada yakıtını boşaltmasının ardından Atatürk Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan Turkish Cargo'ya ait TK-6220 sefer Boeing 777 tipi kargo uçağının saat 08.40 sularında Almatı seferini gerçekleştirmek için havalandığı aktarıldı.

Uçağın havalanmasından bir süre sonra kuş sürüsüne girdiği, olayın ardından ise uçağın burun ve gövde kısımlarında hasarın olduğu bildirildi. Meydana gelen bu talihsiz olay sonrasında uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibat kurarak acil iniş izni istediği belirtildi.

İzinin alınmasından sonra Boeing 777 tipi uçağın yakıtını boşaltabilmek için havada tur attığı, yakıtın boşaltılmasından sonra ise Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptığı bilgisi verildi. Uçak seferden alınarak bakımının yapılması için hangara alındı.