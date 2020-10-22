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Kurye yerdeyken sürücü paspasları temizledi

Maslak’ta hareket halinde olan bir motosikletli kurye, öndeki aracın ani fren yapmasıyla birlikte araca ilk önce çarptı, sonra motosikletli kişinin kaskı öndeki aracın arka camını patlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralı kuryeye müdahale ederken camı patlayan aracın kadın sürücüsünün arabanın halılarını silkelemesi pes dedirtti.

22 Ekim 2020 Perşembe 13:08
Kurye yerdeyken sürücü paspasları temizledi
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Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde Hacıosman istikametinde gitmekte olan bir kurye motor yolda seyir halindeyken İran uyruklu adının Nafiseh Samavaki olduğu öğrenilen bir kadın sürücü, trafiğin yavaşlaması ile birlikte aniden frene bastı. Aracın ani freni ile birlikte araç arsasında olan Kurye Küney ise duramayıp önünde duran araca motosikletiyle arkadan ilk önce çarptı sonra havaya uçarak başıyla da arka cama vurarak camı patlattı. Kaza sonrasında yere savrulan motosikletli kurye Küney yaralandı. Çarptığı araçta ise maddi hasar oluştu. Kaza yerine polis ve sağlık görevlileri gelirken sağlık ekipleri yerde yatan yaralı kuryenin ilk müdahalesini yaptı. Tedavisi yapılan yaralı hemen en yakın hastaneye kaldırıldı. Trafik aksarken, aksayan trafik tek şeritten devam etti.

Yaralıyla ilgilenmek yerine paspasları temizledi

Sağlık görevlileri tarafından kuryenin ilk müdahalesi yapılırken aracının camı patlayan sürücü kadın ise aracını temizlemeye başladı. İlk önce paspaslarını silkeleyen kadın yerde yarı halde acı çeken genci umursamayarak temizliğine devam etti.


Yaşanan bu anlar ve kadının umursamaz tavırları kameralara yansıdı

“Başıyla arka cama girdi, o anda şok olduk”

Kazayla anını anlatan sürücü kadın  Samavaki'nin arkadaşı olan Bena H, Trafikte seyir halindeyken önlerinde bir aracın film çekimi yaptığını arkadaşının gözünün oraya takıldığını ve trafik yavaşlayınca bir anlık dalgınlıkla ani fren yaptığını bu arada hızla gelen motosikletlinin duramayıp cama girdiğini ifade etti.“

Kuryenin hayati tehlikesi yok

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri tutanak tutarken kadın sürücü Samavaki ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaralı halde hastaneye kaldırılan kuryenin ise hayatı tehlikesinin bulunmağı öğrenildi.



Son Güncelleme: 22.10.2020 13:08
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SarıyerKuryeSarıyer KazaPaspasPaspas Silkeledi
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