Kuruyemişçiler ve tekel bayileri çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

Artan koronavirüs vakalarının ardından son yapılan Kabine Toplantısında tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Mayısıs tarihine kadar 17 günlük tam kapanmaya gidileceğine duyurdu.

Kuruyemişçiler ve tekel bayiler açık mı?

Tam kapanma kararının ardından milyonlarca kişi hangi yerlerin açık olup olmayacağını gündeme getirdi. En merak edilen yerlerden biri deler,ler ve marketler oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesinde hangi işyerlerinin hangi saatler içerisinde açık olacağına dair bilgilere yer verdi.

Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar saat 10:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek.

Ancak daha önce alınan kararlardan farklı olarak vatandaşların araçlarla değil, kendilerine en yakın yerlere ihtiyaçları olması halinde yürüyerek gitmesi istendi. Ayrıca belirtilen kasap, manav, bakkal ve tatlıcı gibi işyerleri belirtilen saatlerde paket servis şeklinde de hizmet verebilecek.