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Kuruyemişçiler ve tekel bayileri çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

Tam kapanma kararının ardından kuruyemişçiler ve tekel bayiler çalışıyor mu soruları merak konusu oldu. Vatandaşlar kapanma kararıyla kuruyemişçi ve tekel bayilerinin saat kaça kadar açık olacağını araştırmaya başladı.

30 Nisan 2021 Cuma 20:27
Kuruyemişçiler ve tekel bayileri çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
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Artan koronavirüs vakalarının ardından son yapılan Kabine Toplantısında tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Mayısıs tarihine kadar 17 günlük tam kapanmaya gidileceğine duyurdu.

Tam kapanma kararının ardından milyonlarca kişi hangi yerlerin açık olup olmayacağını gündeme getirdi. En merak edilen yerlerden biri de kuruyemişçiler, tekel bayiler ve marketler oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesinde hangi işyerlerinin hangi saatler içerisinde açık olacağına dair bilgilere yer verdi.

Kuruyemişçiler ve tekel bayiler açık mı?

Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar saat 10:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek.

Ancak daha önce alınan kararlardan farklı olarak vatandaşların araçlarla değil, kendilerine en yakın yerlere ihtiyaçları olması halinde yürüyerek gitmesi istendi. Ayrıca belirtilen kasap, manav, bakkal ve tatlıcı gibi işyerleri belirtilen saatlerde paket servis şeklinde de hizmet verebilecek.




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:27
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Anahtar Kelimeler:
KuruyemişçiTekel BayiKORONAYasak
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