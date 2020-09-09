Kuruyan deredeki balıkları kurtarmaya çalıştılar

Değişen hava koşulları ve artan hava sıcaklıkları birçok akarsu ve nehri etkiledi. Karabük’te kurumaya başlayan bir dere yatağında bulunan yavru balıklar iki doğa aşığı tarafından kurtarıldı.

Konarı Kanyonu gezisine çıkan iki arkadaş Cemil Belder ve Cemal Özbek aşırı sıcakların olduğu Karabük’te kanyonun birçok yerinin kuruduğunu ve akarsuda bulunan birçok balığın öldüğünü yavru balıkların taş kenarlarındaki küçük su birikintilerinde yaşamaya çalıştığı gördüler. Balıkları kurtarmak için balıkları kepçelerle alıp su dolu kovalara koyarak su kaynağının yoğun ve çok olduğu bölgelere taşıdılar. Son günlerini yaşayan balıklar iki arkadaş tarafından kurtarıldı.

