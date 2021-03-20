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Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2021 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları

Baharın gelişinin kutlandığı Nevruz Bayramı 21 Mart gününde kutlanmaktadır. Nevruz Bayramı'nın anlamı ve Kürtçe'de Nevruz'un ne demek olduğu araştırılmaktadır.

20 Mart 2021 Cumartesi 19:40
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2021 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
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Nevruz, baharın gelişinin kutlandığı Nevruz Bayramı’nın Kürtçe anlamı merak edilmektedir.

Kürtçe Nevruz ne anlama gelmektedir?

Nevruz, Kürtçe’de baharın ilk günü manasına gelmektedir. Bu kelime İran takviminde geçen baharın ilk gününden gelmektedir. Miladi Takvim’de 21 Mart’a denk gelen gün Nevruz olarak kutlanmaktadır.

Nevruz’un anlamı nedir?

Nevruz’un tarihi uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Nevruz’un başladığı yılların Pers Kralı Cemşid’e dayandığı tahmin edilmektedir. O dönemde baharın gelmesinin çiçeklerin açması, bitkilerin yeniden yetiştirilmeye başlanması ile bolluk ve berekete işaret olması sebebi ile baharın gelişi kutlanmaktadır. O dönemin Kralı Cemşid tarafından ilk Nevruz kutlamalarının yapıldığı bilinmektedir.

Kürtçe Nevruz kutlama mesajları

Eziz dostlar novruz bayraminiz mubarek olsun.

Hoşgeldin hey nevruz newroz pîroz be novroz bayramınız mubarek newroz makbul ola.



Son Güncelleme: 20.03.2021 19:40
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Anahtar Kelimeler:
NevruzKürtçe
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