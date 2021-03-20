Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2021 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları

Nevruz, baharın gelişinin kutlandığı Nevruz Bayramı’nın Kürtçe anlamı merak edilmektedir.
Kürtçe Nevruz ne anlama gelmektedir?
Nevruz, Kürtçe’de baharın ilk günü manasına gelmektedir. Bu kelime İran takviminde geçen baharın ilk gününden gelmektedir. Miladi Takvim’de 21 Mart’a denk gelen gün Nevruz olarak kutlanmaktadır.
Nevruz’un anlamı nedir?
Kürtçe Nevruz kutlama mesajları
Eziz dostlar novruz bayraminiz mubarek olsun.
Hoşgeldin hey nevruz newroz pîroz be novroz bayramınız mubarek newroz makbul ola.
Son Güncelleme: 20.03.2021 19:40