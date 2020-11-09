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Kurşun dökme nedir, nasıl dökülür? Tarihte kurşun dökme geleneği

Ülkemizde uygulanan ve yaygın geleneklerden biri olarak karşımıza çıkan kurşun döktürmenin nasıl yapıldığı merak edilenler arasında yer almaktadır. Kurşun döktüren kişilerin nazarlardan ve büyüden arındırıldıkları söylenir...

09 Kasım 2020 Pazartesi 15:15
Kurşun dökme nedir, nasıl dökülür? Tarihte kurşun dökme geleneği
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Ülkemiz kültüründe kurşun dökme işlemi pek çok kişi tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak kurşun dökme işlemini yalnızca bu işte denenmiş ocaklı ve izinli yaşlı kadınlar gerçekleştirebilmektedir.

Kurşun Nasıl Dökülür?

Kurşun dökme işlemi yalnızca bu işte denenmiş ocaklı ve izinli yaşlı kadınlar tarafından yapılabilmektedir. Ocaklı teriminin anlamı, kurşun döken kişinin ailesinin daha önceden de bu işi yapmış olmasıdır. İzinli demek ise bu ailede kendinden önce kurşun döken kişinin bu işlemi yapması için ötekine izin vermesidir. Buna halk arasında el vermek de denmektedir.

Kurşun dökmenin kendine göre bir yöntemi, geleneği ve malzemesi bulunmaktadır. Kurşun dökmek için, madeni eritecek çukur bir kepçe, madeni geniş ve derin bir su kabu, peştamal, 250-300 gram ağırlığında kurşun külçesi gerekli olmaktadır.


Kurşun dökme işlemi öncelikle külçe kurşunun madeni çukur kepçeye konması ve kepçenin de ateş üzerine oturtulmasıyla yapılabilmektedir. Bu noktadan sonra kurşunun erimesi beklenmekte ve ardından kişinin başı ve bedeni büyükçe örtü ile örtülmektedir. Madeni tasa su konması sonrasında ise işlemi yapan kadın erimiş kurşunlu kepçeyi sağ eline kabı ise sol eline alır.

Erimiş kurşun bir anda kişinin başının üstüne denk gelecek şekilde suya dökülür, kurşun dökülen kişi ise bu sırada besmele çekerek “benim elim değil, Fatma anamızın eli” der. Sonrasında ise kurşunu su dolu kaba döker, Katılaşmış kurşun parçaları suyun içinden alınır ve yeniden eritilir.

Sonrasında erimiş kurşun kişinin göbeği üzerinde tasa dökülmektedir. Aynı işlem ayaklarda da gerçekleştirilir. Tas içinde kalan kurşun parçalarına bakılarak yorum yapılmaktadır.

Külçenin üstünde diken varsa nazar ve büyünün şiddetini göstermektedir. Dikenlerin arasında temiz ve yuvarlar bir parça varsa kişinin temiz kalpli olduğu sonucuna ulaşılır. Kurşun dökülen su kişiye içirilir, bu su ile bilekleri, yüzü ve ayakları silinir.



Son Güncelleme: 09.11.2020 15:15
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Anahtar Kelimeler:
Kurşun DöktürmekNazarBüyü
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