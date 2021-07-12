Kurban tatili 11 gün olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

Kurban Bayramı’nın başlamasına yaklaşık 1 hafta kaldı. Bayrama yönelik hazırlıklarda artık son aşamaya geçilirken akıllar bir yandan da bayram tatilinin kaç gün olacağı sorusunda. Bayram öncesinde yapılacak Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

başkanlığında 2 haftada bir toplanan Kabine Toplantısı, bugün içinde yapılacak. Toplantıda konuşulacak konulardan birisi de Kurban Bayramı tatili olacak. En az 9 gün olması beklenen bayram tatilinin 11 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı toplantı sonrasında netlik kazanacak. Aşılama süreci, vaka sayıları, yerli aşı çalışmaları, turizm sezonunun değerlendirmesi ve dış ülkelerle olan ilişkiler ele alınacak diğer konular olacak.

Toplantının öğleden sonra yapılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda verilen kararları saat 19.30’da açıklaması bekleniyor.